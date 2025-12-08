家寧爆調整開銷「正在省錢」 只吃超商即期品！網驚：手頭緊了？

家寧挑戰整天都省錢吃超商即期品，網友好奇她是否真的手頭緊了。（翻攝家寧臉書）

網紅家寧與前男友Andy爆財務爭議後，人氣不復以往，新頻道「秘月期POPOO」點閱率雪崩式下滑，但她仍勤於分享日常。最新一支影片中，她意外透露自己正在「省錢」，引發網友討論，好奇她是否真的手頭緊了？

真的手頭緊了？ 家寧調整生活開銷

家寧挑戰「一日吃便利商店即期品」，她透露最近在調整生活，特別是開銷的部分，日子可以過，「錢花得剛剛好、花在刀口上」，因此她要分享好夥伴便利商店，當中有很多即期品都還很新鮮，善用折扣還可以省下非常多的錢。

家寧挑戰一日超商即期品。（翻攝YT@「秘月期POPOO」）

家寧一連吃了6種即期品，還認真評價嚐起來的味道，稱讚不僅省錢還吃的開心又飽，根本是滿漢套餐份量卻是小資價格，「對於現在正在省錢模式的我來，真的是超級無敵有感」；最後她不忘上了一碗心靈雞湯，表示這樣不僅讓她省錢，還讓食物不被浪費，真的蠻有意義。

家寧挑戰一日吃即期品 網訝異：沒錢？

不過多數網友留言仍大酸「放一隻熊貓都比你的按讚多」「省多一點錢請律師」「真的要找粿粿合作，真心推薦。現在這個時間點還可以再炒一波流量」；也有人懷疑家寧是否真的手頭緊了、沒錢了，才會假借拍題材吃這些東西。

