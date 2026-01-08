家寧爆0人挺「拿不出證據」！友人怨：早就懶得理她

娛樂中心／饒婉馨報導

百萬YTR情侶檔Andy老師和家寧分手後因帳本問題爆發爭執，Andy還被家寧指控對感情不忠，輿論瞬間佔據各個網路平台，多數網友炮火對家寧。不過，起初還有些友人「逆風力挺」家寧，想幫她發聲、還原事件細節，但家寧始終拿不出任何證據為自己佐證，如今連友人都挺不下去了。









家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

Amdy老師（左）、家寧（右）分手後，相關爭議持續仍在網路延燒，家寧一家遭控訴案件也還在審理中。（圖／翻攝自臉書粉專《眾量級 CROWD》）

廣告 廣告

YouTube頻道「眾量級」由Andy老師與張家寧在2016年9月共同創立，訂閱數最高曾達227萬人；但2人去年分手後，因頻道經營權、股權分配與財務管理等問題鬧上媒體版面，現已進入司法程序。根據《鏡週刊》報導指出，在事件被引燃前，家寧便常與身邊好友訴苦，還表示自己的人生長年受到母親控制，讓身旁好友聽了相當不捨，因此陪伴在她身旁，並共同商討解決方法。然而，現實中終究瞞不住，據知情友人憤慨透露為了替家寧洗白，請她拿出相關證據，包括Andy不忠、關鍵帳本這類的實質證據，但家寧始終拿不出任何東西。

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧（左）友人慘被牽連網暴，真實心聲曝光。（圖／翻攝自IG ＠chianing_baby、＠andy1994x）

實際上，讓家寧友人最灰心的是，一但事情進入白熱化階段，家寧都以遭媽媽管控、沒有自我做主能力為由搪塞，才讓整起事件無限蔓延，甚至那些曾幫助過她的朋友，也被牽連，且被迫遭受網友的輿論攻擊。儘管家寧現在持續更新自己的YT頻道，但大多數網友都不買單，還不停叫她直面處理帳本爭議。據悉，其中一名友人向《鏡週刊》透露，「早就已經懶得理她了」。友人表示，起初大家都是出於義氣力挺，但看到家寧消極的處理方式後，大家都感到非常厭煩。家寧現在幾乎失去了所有外援，演變成身邊友人陸續與她切割、沒人想幫她的局面。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：家寧控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實證！她「私下1行為」友人怨：已厭煩

更多民視新聞報導

陳詩媛曝「1觀念落差」！她盼王齊麟：多為家庭想

白冰冰親揭「童年往事」！本尊：出氣筒到17歲

77歲葉啟田久違露面！他親闢謠失智：正在練習別的事

