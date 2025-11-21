家寧疑刪52萬粉IG帳號 頁面全空顯示「檔案已移除」

【緯來新聞網】YouTuber家寧與Andy分手後因財務糾紛多次隔空交鋒，近期更因帳務糾紛而使雙方家人一同遭到提告。然而，儘管爭議不斷，家寧仍活躍於網路平台，並持續更新頻道影片。不過，有眼尖網友發現，她擁有約52萬追蹤者的Instagram帳號似乎悄然消失，引起網路熱議。

家寧疑刪52萬粉IG帳號。（圖／翻攝IG）

有網友試圖搜尋家寧的IG帳號時僅出現黑畫面，貼文曝光後，吸引大批網友回應，許多人紛紛表示也找不到她的帳號，並附上截圖作證；也有網友認為她可能開設了新帳號。《緯來新聞網》親查發現目前Instagram上已無法找到(@chianing_baby)帳號，頁面顯示「此連結可能故障了，或是此個人檔案已經移除」不過facebook仍可找到她的粉絲專頁。



先前Andy曾對家寧一家提出控訴，指控對方不僅讓自己在財務與名譽上皆蒙受損失，還有意散播抹黑資訊。他強調，從檢方取得的手機內容中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員不僅包含家寧與其姊妹，還有專業公關與網軍團隊，甚至還涉及一名知名男星，疑似商討針對他的攻擊策略。Andy也公開喊話：「請你們停止一切抹黑行為，也不要再去干擾我親友與經紀人。」至截稿為止，家寧本人尚未針對相關指控作出回應。

