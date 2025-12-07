家寧省錢吃即期品生活！曝財務危機真相 網酸爆「做戲給誰看」掀論戰

記者林宜君／台北報導

因帳務風波備受外界關注的YouTuber家寧，面對生活步調重新調整，開始採取更精準的財務管理方式。（圖／翻攝自秘月期POPOO YT）

近期因帳務風波備受外界關注的YouTuber家寧，面對生活步調重新調整，開始採取更精準的財務管理方式。她近日在頻道上分享挑戰「一日只吃便利商店即期品」的影片，不僅揭露省錢實況，也首度吐露目前對花費的心態，引起粉絲熱議。YouTuber家寧與前伴侶Andy因帳本糾紛多次隔空互相指控，相關爭議甚至讓一家四口遭到提告。儘管風波仍持續延燒，家寧並未停下社群創作的腳步，近期反而選擇拍片分享自己調整生活節奏的方式。

家寧在6日上傳名為「破天荒！便利商店即期品一日挑戰超乎想像的划算程度」的影片。（圖／翻攝自秘月期POPOO YT）

家寧在6日上傳名為「破天荒！便利商店即期品一日挑戰超乎想像的划算程度」的影片，她在鏡頭前坦言，這陣子正仔細檢視自己的生活開銷，希望讓每一筆支出「花得剛剛好，花在刀口上」。她表示，儘管日常還是要照常運作，但如何分配預算、避免不必要支出，已成為她目前最想改善的項目。

影片中，家寧逐一向觀眾展示所購入的即期商品，包括主食、飲料與點心。（圖／翻攝自秘月期POPOO YT）

影片中，家寧逐一向觀眾展示所購入的即期商品，包括主食、飲料與點心。家寧分享，一天下來實際體驗即期品飲食後，覺得選擇多樣、價格划算，讓她十分驚喜。她也笑稱：「現在正在省錢的我來說，真的是超級有感的。」對於能在降低開銷的同時吃得飽，她給出相當高的評價。影片一上架，很多網友也引起不同論戰，「做戲給誰看」、「想洗白？」、「人設又來」

