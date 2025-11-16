家寧突公開：我的臉做了哪裡？素顏全露「超赤裸」網驚了

娛樂中心／周希雯報導

YouTube情侶檔「眾量級」分手後決裂，家寧的全家不僅遭檢方起訴，還遭舊愛Andy抖出各種黑料、甚至涉嫌「找人處理他」，雙方至今仍為帳本對簿公堂。雖然家寧過往甜美形象一夕全毀，但她不理外界罵聲、仍堅持更新YT頻道，在Andy昨（15日）拿下第七屆走鐘獎的年度最大獎「年度個人創作獎」，家寧無預警上傳新片，且主題是揭露「我的臉做了哪裡？」引發熱烈討論。

在Andy拿下大獎隔天，家寧無預警上傳新片，「噓！我的臉做了哪裡？超級赤裸素顏到派對女神」，內容是分享近期日常萬用妝及愛用彩妝，還標榜「新手也能0失誤好上手」。影片中，她一唸開場白「你今天PO了嗎」就笑場，還為此重錄一次，接著畫面一切換露出素顏真面目，只見家寧用可愛髮夾固定頭髮、露出完整臉蛋，脂粉未施的模樣比全妝時看上去清純，0濾鏡下的整體膚況不錯，僅額頭有明顯痘印，她本人也坦承「太赤裸了」。

家寧突拍片公開：我的臉做了哪裡？超赤裸「0修圖素顏全露」網驚：以為趙露思

家寧曬出素顏真面目，坦言「太赤裸了」。（圖／翻攝「 秘月期POPOO」YouTube）

之後家寧一步步講解化妝步驟，並親自示範使用愛用的彩妝流程，從妝前修飾、遮瑕、粉底、眉毛、眼影、腮紅、唇彩，都毫無保留一一展示，完妝後正是影片一開始的精緻模樣。最後她寫下感想，坦承「很多人以為我去動了哪裡」，因此她拍片揭露從素顏變精緻的神秘過程，「可以好好的打扮自己，愛自己，然後讓自己的每一天都可以重新的愛上自己，這是我覺得化妝最大的魔力，化完的時候就眼睛為之一亮，然後就非常享受跟投入在這裡。」

家寧突拍片公開：我的臉做了哪裡？超赤裸「0修圖素顏全露」網驚：以為趙露思

家寧（左）完妝後，被多位網友表示撞臉趙露思（右）。（圖／翻攝「趙露思工作室」微博、「 秘月期POPOO」YouTube）

家寧突拍片公開：我的臉做了哪裡？超赤裸「0修圖素顏全露」網驚：以為趙露思

家寧（左）完妝後，被多位網友表示撞臉趙露思（右）。（圖／翻攝「chianing_baby」IG）

不過影片曝光後，留言區風向依舊相當慘烈，雖然有人讚賞「第一眼我還以為是趙露思誒」，但大部分人還是批評「這是什麼打光，美感真的有待加強」、「心不知道可不可以整」、「前面的假笑假到一個新境界」、「完全沉浸在自己的藝術當中了」、「人品比外表重要，要怎麼整」。還有曾經的粉絲語重心長表示，「以前很喜歡家寧因為長得可愛漂亮，但現在我覺得，善良內在比外表重要太多了，沒有內涵什麼都不是。希望可以面對錯誤、還人家錢、把自己的錯誤修正， 這樣才會有人發自內心欣賞你呀，家寧…」

原文出處：家寧突拍片公開：我的臉做了哪？超赤裸「0濾鏡素顏全露」網驚：以為趙露思

