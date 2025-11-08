家寧笑開懷！變農婦「蹲地摘菜」全被拍 無預警鬆口要轉行了
娛樂中心／綜合報導
網紅家寧跟Andy老師有過一段情，兩人更經營頻道「眾量級CROWD」受到觀眾喜愛，豈料分手之後不僅因為公司帳務不清撕破臉，甚至還對簿公堂，導致家寧形象一落千丈，不過她心情不受影響，依舊照常在YT頻道中發片，其中她在鄉下務農時突鬆口要轉行，引起大眾討論。
家寧近來在YouTube頻道釋出多支旅遊影片，只見昨（7日）家寧穿袖套、戴遮陽帽化身成農婦，到鄉下體驗採收農作物的生活，值得注意的是，家寧在切筍子時還被菜園老闆誇讚很厲害，認為她很適合務農，讓她不禁笑開懷，逗趣直呼：「還是我轉行了」，不少網友見狀也湧入留言，表示家寧很可愛，「好療癒」、「真的很會種」。
不過也有部分網友不看好家寧，給出負面評論，「整部影片有夠無聊」、「為什麼她還有臉一直上片」。事實上，Andy老師爆料完家寧一家人惡行後，便遭到家寧媽提告誹謗及違反個資法，不過昨（7日）法院判決結果出爐，Andy老師獲不起訴，對此，Andy老師強調這代表他在影片中的言論都是有事實根據，坦言一路走來雖然壓力很大，但也讓Andy老師確信一事，「真實的力量，總將會發光」。
