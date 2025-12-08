家寧自爆調整開銷「正在省錢」！吃超商即期品生活：錢要花在刀口上

家寧挑戰吃便利商店即期品。翻攝YouTube@秘月期POPOO

百萬YouTuber家寧與前男友Andy因帳務糾紛多次隔空交鋒，甚至一家四口遭提告，爭議仍在持續，儘管只要一發布新影片就會引來罵聲，家寧仍沒有因此停下腳步，仍積極經營社群。6日她在頻道上傳影片，挑戰「一日只吃便利商店即期品」，並罕見公開近來調整生活方式的真正原因，引發網友熱烈討論。

家寧調整生活習慣 開始省錢「錢花在刀口上」

家寧在影片中坦言，這段期間開始重新檢視自己的生活步調，尤其是「花費管理」成為她目前最想改善的事情。她表示日子還是要過，但開銷必須更精準，「錢花得剛剛好、花在刀口上。」為此，她挑選多項便利商店即期品，實測一天只吃這些商品，並逐一開箱分享選品原因與實際餐點體驗。

經過完整的一日實測後，家寧直呼收穫超乎預期，不僅覺得餐點選擇多樣，最重要的是價格划算、減輕負擔，她也表示：「對現在正在省錢的我來說，真的是超級有感的。」影片上架後，同時吸引兩派網友討論，有人分享更多即期品省錢技巧，也有人酸言留言，再度掀起話題。

Andy才赴越南「一日約會」 和地陪浪漫互動掀議

事實上，先前Andy才發布最新影片，前往越南進行「一日女友」企劃，找來當地地陪Ning擔任約會對象。影片中，Ning細心替他扣安全帽、撐傘，兩人更乘船遊河、邊玩邊鬧，互動自然又親密，Andy還拿著花束逗趣說：「妳不會以為我求婚吧！」讓網友直呼比真約會還甜，Ning貼心的舉動讓許多人聯想到家寧，掀起對影片真實性的揣測，但更多網友認為純屬拍攝效果。



