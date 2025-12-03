家寧開放粉絲點菜 慘遭黑粉下單「18禁套餐」！

娛樂中心／王靖慈報導

百萬YouTuber「眾量級（CROWD）」，自從家寧與Andy老師分手後自立門戶，但家寧新頻道「秘月期POPOO」流量卻陷入困境，影片觀看數遠不如以往。面對流量低迷，家寧近日在臉書上徵求粉絲意見，卻引來網友留言建議她拍攝「SWAG」，辛辣留言意外再掀討論。





Andy老師（右）與家寧（左）分手開撕後，家寧單飛開的新頻道「秘月期POPOO」。（圖／翻攝自「chianing_baby」、「andy1994x」IG）

家寧YouTube新頻道「秘月期POPOO」因點閱數不理想，2日在臉書發文寫下：「你們想看什麼？我開拍～你們點菜」，並Hashtag「秘月期POPOO、你今天PO了嗎」等標籤，還附上一張自拍照，畫面中家寧身穿緊身咖啡色平口上衣，還露出左邊香肩，不僅露出甜美微笑，還用勾人眼神直視鏡頭。

家寧被網友要求拍大尺度題材。（圖／翻攝自「家寧+0」臉書）

沒沒想到貼文一出後，底下網友卻出現辛辣言論，有網友留言：「拍SWAG」、「Swag等很久了」、「想看你拍swag」，表示想看到家寧拍大尺度題材，還有網友留言酸：「你真的蠻適合拍戲說台灣的」、「我想看你高空彈跳不綁繩」、「想看你如何計畫好這一切的！」，甚至「戶頭金額」的留言也出現；但還是有支持家寧的聲音出現，認真回覆：「我想知道你是如何保持身材的」、「心理素質真的很強，佩服」、「加油！越來越美了！大家都覺得」、「加油！總感覺妳還那麼有勇氣應該是清者自清」，繼續期待家寧帶來更多作品。



《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。

原文出處：家寧大露香肩邀粉絲「點菜」翻車了！慘遭黑粉下單「18禁套餐」拱拍SWAG

