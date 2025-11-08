家寧「鬼轉當農村妹」被誇手腳俐落！興奮大笑：還是我轉行
娛樂中心／周希雯報導
YouTube情侶檔「眾量級」分手後決裂，家寧的全家不僅遭檢方起訴，還遭舊愛Andy抖出各種黑料、甚至涉嫌「找人處理他」，雙方至今仍為帳本對簿公堂。雖然家寧過往甜美形象一夕全毀，但她不理外界罵聲、仍堅持更新YT頻道，近日更發出一系列當「農村女孩」的體驗影片，當她聽到老闆誇獎手腳俐落時，還忍不住開心笑稱「還是我該轉行？」
家寧近期頻頻到菜園體驗務農。（圖／翻攝「 秘月期POPOO」YouTube）
家寧單飛開設個人頻道後，不斷嘗試各種題材、從一開始做菜到後來旅遊、美食都有，甚至帶大家一樣有氧跳舞，內容可謂包山包海。近期家寧又開闢新路線，進入多個菜園體驗務農，短短2週就發了4部影片；只見她都是以精緻全妝上陣，身穿一襲黑色運動裝並套上裝備，不時蹲下或彎腰來收成。後來她在切蔬菜時，老闆看到她俐落的手腳還誇讚「很厲害，蠻會切的，你很適合做農，工作態度認真」，另1名阿姨也附和，「嬌嬌嫩嫩的，做起事來真的不錯」，讓家寧開心大笑說，「還是我轉行了哈哈哈哈！被這樣誇獎我要飛上天」。
家寧因手腳俐落被誇獎。（圖／翻攝「 秘月期POPOO」YouTube）
不過影片曝光後，底下留言區仍是一片嘲諷，「封面嚇死人，內容笑死人」、「真的很6繼續當作沒事，張家的思維果然與眾不同」、「流量那麼差還堅持要發影片」、「這樣也能當網紅，真的有夠難看的內容」、「你跟粿粿搞個連動CP，反正黑紅也是紅」、「世界上那麼多吃的，你卻選擇了吃官司」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：家寧鬼轉當「農村妹」突問：還是我轉行？被老闆誇手腳俐落：很適合務農
