家寧52萬粉絲帳號無預警消失 Andy「6字限動」網瘋猜

YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師和家寧拆夥後，因公司帳目鬧上法院，兩人隔空交火時有所聞。不過今天（11/21）家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，目前原因不明，就在網友熱烈討論之際，Andy在限時動態發表「天大的好消息」，又引發一波討論。

Threads上有人發現家寧主帳號「chianing_baby」不知為何突然顯示一片空白，點進去後出現「Profile無法顯示」的畫面，搜尋時也出現「找不到用戶」或「該頁面無法顯示，此連結可能故障，或是此個人檔案已經移除」等訊息，不過臉書、Youtube頻道和TikTok都未受影響。網友們湧入臉書貼文嘲諷「天理昭彰報應不爽，ig消失了吧」、「帳號已經出現微妙的變化了」。

就在家寧IG帳號消失訊息傳出後，Andy老師在限時動態發文「天大的好消息」，配上自己穿著帥氣西裝的模樣，網友一度以為是慶祝家寧IG消失一事；接著下一則限動附上連結，點開後發現是他的新影片，內容是上周六拿下走鐘獎年度個人創作獎後的故事，從家人充滿喜悅的表情來看，這就是Andy老師所說的「好消息」。

