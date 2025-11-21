家寧52萬粉IG帳號突消失 Andy「6字」曝真實反應！

娛樂中心／江姿儀報導



YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後因公司帳目糾紛對簿公堂，戰火未曾停歇，兩人時常拍攝影片隔空交火。沒想到今（21）日家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，引發熱議。對此，Andy突然發限時動態「天大的好消息」。不過疑似家寧新帳號被挖出，網友揚言檢舉抵制。





家寧52萬粉IG帳號無預警消失。（圖／翻攝自家寧臉書、IG ）

家寧IG帳號「chianing_baby」、Threads帳號一起消失。（圖／翻攝自IG 、Threads）





脆友今（21）日驚見家寧IG帳號「chianing_baby」消失，顯示「找不到用戶」，所有貼文、大頭貼全被清空，連Threads帳號也一起憑空消失，但TikTok、臉書帳號和Youtube頻道卻未受影響，網友湧入臉書貼文留言開嘲「IG不見了哭哭」、「帳號已經出現微妙的變化了」、「天理昭彰報應不爽，IG消失了吧」、「駭客趕快把臉書帳號也處理掉吧」。消息傳出後，Andy稍早突然發出限時動態，以斗大字體寫著「天大的好消息！」，未註明原因引發網友聯想。

Andy稍早發限動寫下「天大的好消息！」。（圖／翻攝自IG ＠andy1994x）

不過網友又挖出疑似家寧IG新帳號，名為「chianing.baby」，主頁內容寫著「原帳號530k粉絲無預警被登出」。消息曝光，有人在Threads發起抵制號召大家一起「檢舉」，不少網友響應「麻煩大家繼續檢舉他的新帳號～」、「瘋狂檢舉」、「水啦！恭喜」、「普天同慶」、「哈，報應來了」、「原本帳號名稱的底線改成點，是因為她做人無底線嗎？」、「開心～不枉費，我一直檢舉」、「讓他體驗一下andy從0開始的感覺」、「結果密他新帳，還被他封鎖，檢舉他！！！」、「Meta難得封了該封的人」、「出現微↗妙↘的變化了」、「大喜之日，該放鞭炮慶祝一下嗎？」。

IG出現新帳號「chianing.baby」，主頁寫著「原帳號530k粉絲無預警被登出」，遭網友質疑是家寧新創的。（圖／翻攝自IG ）





