家寧52萬粉IG帳號「無預警憑空消失」 Andy發聲嗨喊：天大的好消息

昔日的網紅情侶YTR「眾量級」家寧與Andy的官司進行中。（圖／翻攝自IG @crowd520、鬼才阿水臉書）

昔日的網紅YTR「眾量級」情侶家寧與Andy的官司還在進行當中，帳本的真相還明未朗，雙方持續在網路上交火，今（21）日有網友發現不少人的IG憑空消失，包括家寧的帳號也已經無法正常瀏覽引發熱議，對此Andy也突然更新限時動態喊「天大的好消息」。

有網友在社群中表示家寧擁有52萬的IG帳號突然顯示「找不到用戶」，好奇詢問是自己被封鎖，還是帳號真的消失不見，實際上不只搜尋家寧帳號名稱「chianing_baby」找不到之外，即使點進該帳號的連結，也會發現顯示一片空白，疑似帳號被刪除。

網友發現家寧帳號消失。（圖／翻攝自Threads）

不過家寧的臉書帳號跟YouTube頻道沒有受到影響，但引發網友引用她的名言「我們之間的關係出現了微妙的變化」，依樣畫葫蘆嘲諷「帳號已經出現微妙的變化了」，不過至今家寧仍未對此事作出回應。

Andy更新限時動態喊「天大的好消息」。（圖／翻攝自IG）

對此，Andy似乎也知道了家寧帳號消失一事，突然發布一則IG限時動態自拍喊「天大的好消息！」然而並未多加說明原因，不過時間點之巧合，應該是在隔空喊話家寧的帳號消失一事。

