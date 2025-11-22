家寧52萬粉IG「突蒸發」！疑新帳號…網批：繼續檢舉

娛樂中心／李筱舲報導



昔日YouTuber情侶檔「眾量級 CROWD」的Andy與家寧，在分手後因公司帳目不清與經營糾紛成為網紅圈及社群熱議的焦點。昨（21）日，有眼尖的網友發現，家寧超過52萬追蹤數的社群帳號無預警消失，更在帳號消失不久後，社群上疑似又出現家寧的新帳號，網友對於家寧的原帳號是自行刪除還是遭檢舉下架、以及新帳號是否為本人，引發各種臆測和討論。





一名網友昨（21）日發現家寧IG帳號「chianing_baby」突然無預警消失，所有貼文和大頭貼全被清空。（圖／翻攝自家寧+0 臉書）

一位網友於昨（21）日發現，家寧IG帳號「chianing_baby」突然無預警消失，所有貼文與大頭貼全被清空。網友在Threads表示：「家寧的帳號不見了？還是我被封鎖了？在線等，急！」不少人也湧入留言區討論：「是不是買太多粉絲被鎖了？」、「停用了」、「買粉被抓吧？」、「她自刪還是被檢舉？」而目前家寧原IG帳號已搜尋不到，僅剩Facebook與YouTube 頻道正常運行。

在家寧的IG帳號消失後，又出現了兩個疑似新帳號，引發網友臆測討論。（圖／翻攝畫面）

不過，家寧的IG帳號消失不久後，網友又發現出現一個名稱與她原帳號相同的新用戶。該帳號的自介寫著「原帳號粉絲530K無預警被登出」，立刻引來網友回應表示：「好消息是家寧的帳號被停用，壞消息是她又創了新帳號」、「家寧真的沒有底線了？」、「麻煩大家繼續檢舉他的新帳號」此外，還有網友發現另一個名為「chianingbaby.0309」的帳號，懷疑這可能是家寧的新帳號。多個新帳號同時冒出，讓網友陷入各種臆測和討論。至於帳號消失的真正原因，家寧目前尚未出面回應，事件原委仍有待釐清。

原文出處：家寧52萬追蹤IG突「人間蒸發」！疑新帳號冒出…遭網批：麻煩繼續檢舉

