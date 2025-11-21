家寧52萬IG帳號無預警掰了！Andy發文慶祝嗨喊：天大的好消息

YouTube團體「眾量級」成員家寧的個人Instagram帳號，21日被網友發現突然消失，原本擁有的52萬名粉絲一夕歸零，搜尋頁面顯示「找不到用戶」，疑似帳號遭下架或刪除。至於實際原因，家寧本人尚未對外說明，網路上掀起大量討論。

Andy老師在IG發布限時動態，以醒目文字寫下「天大的好消息！」掀討論。（圖／翻攝畫面）

事件曝光後，前男友Andy老師也在IG發布限時動態，曬出穿著西裝的自拍照，並以醒目文字寫下「天大的好消息！」，被外界解讀為在回應家寧IG帳號消失一事。

隨後他也趁勢宣傳新上架的影片，分享自己曾在走鐘獎獲得「個人最佳創作獎」背後的故事，引發網友討論。

家寧52萬粉絲IG消失引熱議。（圖／翻攝畫面）

