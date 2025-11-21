家寧52萬IG帳號無預警消失 Andy老師嗨喊6字

Andy老師、家寧分手鬧翻後，處境天差地別。（圖／翻攝自Andy老師IG、家寧臉書）





百萬YouTuber「眾量級」成員Andy老師、家寧分手後，因為頻道及財務等風波鬧翻，雙方對簿公堂，兩人處境也天差地別，Andy老師日前才剛拿下走鐘獎最大獎「年度個人創作獎」，家寧的IG帳號則在今（21）日無預警消失。對此，Andy老師也發聲了。

有眼尖的網友發現，家寧擁有52萬粉絲的IG帳號疑似因為檢舉而遭到官方刪除，不僅搜尋不到，在其他貼文的標註也已消失，而從她的YouTube頻道點進去IG連結，打開後也出現「無法顯示」，消息曝光後，立刻掀起討論。

家寧IG已經無法顯示。（圖／翻攝自IG）

對此，Andy老師則在限時動態曬出一張西裝帥照，並寫下「天大的好消息！」引發猜測，不過下一則動態他寫下「我上新影片了」，趁勢為自己宣傳。另外，有網友發現，家寧的帳號雖然被停用，不過疑似又創一個新的，但她至今仍未出面說明。

Andy老師在限時動態發文。（圖／翻攝自Andy老師IG）

