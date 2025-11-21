家寧52萬IG無預警消失！Andy喊「天大的好消息」 再爆「被尾隨」恐怖黑幕

家寧（左圖）的IG帳號無預警消失，Andy隨後在限動發文「天大的好消息」，引發熱議。（翻攝家寧臉書、Andy IG）

YouTuber家寧與前男友Andy之間的紛爭持續延燒，今（21日）傳出家寧擁有逾52萬追蹤者的IG帳號無預警消失，頁面僅顯示「無法顯示個人檔案」或「找不到用戶」，引發大批網友熱議。與此同時，Andy在IG限動發文「天大的好消息」，並透露原因，引發關注。

家寧IG為何突消失？ 粉絲被封鎖還是遭下架？

家寧與Andy分手後，雙方因財務糾紛對簿公堂，最後家寧家人一一遭起訴，Andy日前爆料，檢方曾在家寧手機中發現名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、公關、網軍團隊，以及疑似一名男藝人，欲對他人格毀滅。對此，家寧至今未回應相關指控，更若無其事在社群、YouTube發新動態和新片。

如今家寧IG離奇消失，進入頁面，僅跳出文字：「Profile無法顯示。此連結可能故障了，或是此個人檔案已經移除」或「你尋找的個人檔案不存在」。網友們在Threads討論、曬出截圖，表示一度以為自己被封鎖，更有人發現她辦了一個新帳號。

Andy在新片透露被跟車的經驗，表示「很恐怖」。（翻攝Andy YouTube頻道）

Andy爆遭「3車尾隨」！ 背後黑手到底是誰？

值得注意的是，就在家寧IG消失後不久，Andy隨即在IG限動貼出一張穿西裝的照片，寫下：「天大的好消息。」下一則動態則是他透露發的新影片，原來所謂的「好消息」，是他上週在走鐘獎奪下「年度個人創作獎」後，親自把獎座帶回雲林老家，與家人分享的溫馨時刻。

此外，Andy在新片中透露，這次參加走鐘獎請了2名保鑣，原因是他之前參加某遊戲活動後，在路上被跟車，有3輛車一路尾隨他，「我不知道是誰派來的，很恐怖」。最後是靠繞路、和司機討論對策才將對方甩開。因此往後參加公開活動會請保鑣，確保自身安全。

