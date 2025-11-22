家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
娛樂中心／綜合報導
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。
根據觀察，家寧IG主頁已完全無法搜尋，舊貼文與追蹤數全數歸零，僅剩Facebook 與 YouTube 頻道仍可正常運行。由於她本人尚未對外回應，不少人認為帳號可能遭惡意檢舉導致停權；不過也有網友懷疑是她主動刪除帳號以避風頭。
然而，幾乎在帳號消失後不久，卻出現一個使用相同名稱的IG新帳號。該帳號雖未上傳大頭照或貼文，不過自介中寫著：「原帳號 530K 粉絲無預警被登出。」疑似暗示是她本人重新申請。不過，這個帳號上線後瞬間湧入大量留言，內容多半並非支持，而是冷嘲熱諷與檢舉呼籲：「名字換底線做人沒底線？」、「這次 Meta 終於封對人了」、「快去檢舉，不能再讓她復活！」
目前，家寧尚未就帳號遭刪一事做出說明，粉絲留言區仍不斷出現「她會再回來嗎？」的疑問；但同時，也有許多人高呼「網路正義實現了」，顯示這場風波仍未平息。
