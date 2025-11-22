家寧52萬IG突消失！疑似新帳號曝光 網酸：讓她體驗一次從零開始

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

YouTuber團體「眾量級」前情侶檔家寧與Andy分手後，因帳務與股權問題鬧翻，多次互相指控，爭議延燒至今。隨著事件曝光，兩人發展呈現兩極化，Andy的事業持續成長，家寧的網路風評卻每況愈下。今（22）日更有網友發現，家寧原本擁有近53萬追蹤的IG帳號突然消失，疑似新帳號也隨後遭起底，再度引發討論。

今（22）日有網友發現，家寧原本擁有近53萬追蹤的IG帳號突然消失。（圖／翻攝家寧+0 臉書）

有網友指出，家寧原本的帳號今早突然完全歸零，追蹤數、貼文全數消失。外界推測可能原因包括：帳號遭入侵，或是她自主關閉帳號。不久便有網友挖出疑似是她重開的新帳號，帳號名稱與原本相同，頭像未設定，但簡介寫著：「原帳號530K粉絲無預警被登出」，並附上截圖，引發社群熱議。

不過，新帳號曝光後，網路反應卻一面倒地嘲諷。由於家寧與Andy的爭議仍在延燒，不少網友酸道：「讓她體驗一次從零開始」、「今天真是好日子」、「Meta這次終於封對人了」。甚至有人聲稱私訊後遭封鎖，呼籲其他人「一起檢舉」。目前家寧帳號消失的真正原因尚未獲得證實，相關資訊多半來自網友推測，真實狀況仍待後續確認。

眼尖的網友挖出疑似家寧新帳號，不過真實狀況仍待後續確認。（圖／翻攝@chianing.baby__）

自從「眾量級」情侶檔決裂後，網路風向幾乎全面倒向Andy。家寧雖另開頻道「秘月期POPOO」，試圖重新出發，但訂閱與流量始終難見起色。反觀Andy的頻道持續成長，加上Andy先前爆料家寧疑似動用網軍攻擊，更讓家寧的形象雪上加霜。

