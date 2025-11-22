家寧53萬IG消失！新號曝光網號召檢舉：體驗從零開始

娛樂中心／游舒婷報導

YouTuber團體「眾量級」前情侶檔家寧與Andy分道揚鑣，因為股權和帳務問題對簿公堂，對比Andy頻道訂閱數、瀏覽量高漲，家寧的網路聲浪始終低迷，近日有粉絲就發現，家寧原本近53萬追蹤的IG突然消失，眼尖的網友馬上找出疑似她的新帳號，掀起大批網友關注，結果大家是湧入留言號召一起檢舉。

家寧帳號消失，新帳號被網友們挖出。（圖／取自IG）

有眼尖的網友今（22）日發現，原先家寧擁有53萬人追蹤的帳號無預警消失，後續有網友挖出一個跟原先帳號名稱一樣的帳號出現，且在簡介中寫下「原帳號530K粉絲無預警被登出」，疑似就是新開的帳號，網友馬上截圖發到社群上，引起網友們的討論。

網友們看到紛紛表示「讓他體驗一下andy從0開始的感覺」、「是不是有人一直舉報啊」、「原本帳號名稱的底線改成點，是因為她做人無底線嗎」、「應該太多人檢舉」、「開心～不枉費，我一直檢舉」、「瘋狂檢舉」。

YouTuber眾量級情侶檔開撕後，網路的聲量呈現一面倒，家寧雖然另闢出路開新頻道「秘月期POPOO」嘗試多種題材，但是頻道訂閱數、流量卻始終低迷。反觀Andy的影片流量居高不下，且Andy進一步爆出家寧疑似買網軍攻擊他，讓家寧在網路上的聲量一落千丈。

