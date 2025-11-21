家寧IG帳號無預警消失！網狂喊「普天同慶」疑遭官方刪除

有網友發現家寧IG帳號於今（21）日消失。（圖／翻攝自家寧臉書）





網紅家寧（張家寧）日前與前男友Andy老師分手後，雙方為了頻道財務問題對簿公堂，Andy老師更指控家寧一家利用公關團隊與網軍對他進行抹黑，而家寧媽先前對Andy提告違反個資法與誹謗，皆獲得不起訴處分，如今風波時隔數月，有網友發現家寧的IG今（21）日無預警消失。

家寧一家日前被Andy控訴將兩人共同經營的頻道「眾量級」整碗端走，更牽扯出諸多爭議，事後家寧成立個人頻道「蜜月期POPOO」，但不少網友不買單，在他上傳新片時仍不斷洗版「把帳本交出來」等留言，不過，有眼尖網友發現，家寧的IG今被無預警消失，搜尋原帳號時僅出現「找不到用戶」，疑似被官方刪除。

家寧的IG帳號無預警消失。（圖／翻攝自Threads）

對此，網友也挖出另一個疑似家寧新創的帳號，該帳號個人簡介寫下「原帳號530K粉絲無預警被登出」，但目前僅6名粉絲追蹤，無法確認是否為本人所創辦，家寧IG被刪除的消息曝光後，許多網友發文表示「是哪個駭客 太扯了」、「好消息：家寧的IG帳號沒了，普天同慶」。



