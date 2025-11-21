家寧IG掰了！52萬大帳號消失不見 網心急：是我被封鎖嗎？

有網友發現，家寧擁有52萬粉絲的IG帳號消失一空。（圖／YouTube@秘月期POPOO）

網紅YouTube「眾量級」成員張家寧，自從今年3月遭前男友Andy老師開撕後，一家人都陷入官司糾紛，但她作風依舊，照常更新她的IG與YouTube頻道。但在今（21）日就被網友發現，家寧IG帳號消失不見，引發眾人討論。

有Threads網友PO文急問，「家寧的帳號不見了？還是我被封鎖了？在線等，急！」從他截下的IG介面看到，家寧的頭貼消失不見，而原本顯示「追蹤中」的選項卻變成了「找不到用戶」。

經《中時新聞網》記者實際查詢後發現，在IG搜尋欄輸入家寧的帳號「@chianing_baby」無法顯示，另從Google搜尋，雖然有引導至家寧IG的連結，但點進去後變成「頁面無法顯示，此連結可能故障，或是此個人檔案已經移除。」恐怕帳號已經刪除或下架。

許多網友也發現家寧的帳號出現異常。（圖／翻攝Threads）

至於家寧的臉書、TikTok以及「秘月期POPOO」的IG、YouTube頻道照常運作，沒有出現異常，截稿前本人尚未做出任何回應。不過，該消息曝光後，也立刻引發網友們諸多好奇，「連IG都沒了！哈哈哈」、「已經出現微妙的變化了」、「應該是被檢舉吧」、「普天同慶」、「買粉被抓吧？」、「怕被查吧！笑死，IG不少業配」、「今天是大吉之日」。

回顧家寧被Andy老師開撕後，陷入了官司糾紛，個人社群也嚴重掉粉，即便積極拍片聲明或是更新生活近況，仍收到大量的倒讚和負評，形象幾乎全毀，如今又出現賴以為生的IG消失慘況，勢必會對生活收入造成影響。反觀，Andy老師成功翻身，擁有超過200萬粉絲訂閱的頻道，幾天前還拿到個人生涯首座走鐘獎「個人創作者獎」，還被人發現終於有錢換了新的手機iPhone 17，生活經濟持續好轉中。

