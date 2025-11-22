家寧IG消失照樣更新！新片慘遭倒讚洗版、網友灌爆負評
YouTuber眾量級成員家寧和前男友Andy對簿公堂，網友近日發現家寧擁有約52萬追蹤的IG帳號「chianing_baby」以及Threads帳號昨（21）日突然消失，但她隔天仍照常更新YouTube新影片，未對帳號異常做出回應。但影片上線後倒讚灌入、留言區罵聲四起，流量明顯不如以往。
關於家寧的IG主頁突然歸0消失，外界猜測可能遭大量檢舉導致平台暫停，或是她本人暫時停用帳號避開風波，但截至目前她尚未說明原因。消息曝光後，前伴侶Andy老師也在限時動態以「天大的好消息」發聲。
儘管社群帳號疑似下架，家寧22日仍在YouTube上架新片，前往新北板橋的黃石市場拍攝美食影片。她在片頭提到自己「大概10年沒來了」，想找回大學時期熟悉的味道，過程中走訪多個攤位試小吃並與攤商互動。
不過影片發布後反應不如預期，短短數小時內點閱僅數千次，並且倒讚數卻明顯高於按讚。留言區也湧入大量網友酸言，「公關搞到IG都沒了」、「先沈澱一段時間不好嗎」、「我是來看留言的」、「YT要不要也順便刪一刪」，更有人直言已按倒讚或檢舉，網路負面情緒仍在延燒。
