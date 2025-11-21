家寧IG消失疑遭下架！Andy老師發文慶祝了：天大的好消息

Andy老師疑似對家寧IG消失一事發聲慶祝。（圖／IG@andy1994x）

YouTube「眾量級」成員家寧今（21）日傳出擁有52萬粉絲的個人IG帳號消失下架，雖然本人尚未說明原因，卻已經造成網友們爭相討論。對此，她的前男友Andy老師得知後也在社群上發聲慶祝「天大的好消息！」

21日，有不少網友發現，家寧的IG帳號不知為何原因消失不見，無論怎麼搜尋帳號都顯示「找不到用戶」或是「該頁面無法顯示，此連結可能故障，或是此個人檔案已經移除。」推測已經被下架或刪除，確定52萬的粉絲化為烏有。雖然家寧本人尚未說明，但外界推測可能和Andy的官司糾紛有關。

對此，Andy老師也在IG限時動態曬出自己帥氣的西裝自拍照，並斗大的字體寫下「天大的好消息」，似乎在為家寧IG消失一事慶祝。而在下一則動態，Andy老師趁這波流量，宣傳上架的新影片，內容是他在走鐘獎得到「個人最佳創作獎」的故事。

回顧走鐘獎當天，Andy老師憑藉今年3月開撕家寧的核彈級影片，一舉奪下個人最佳創作者獎，也是他在YouTube經營10年，首次獲得的走鐘獎獎項，別具意義。他一邊哽咽一邊感謝，風波以來我有支持、力挺他的家人、朋友和粉絲，「回想官司到現在，其實一路以來，我去環島，然後看到很多漂亮風景，我覺得最讓我，心心念念的就是人情味，我特別感動的，替我留言、支持我的觀眾，這個我都記在心裡。」承諾未來會繼續拍片，紀錄美麗的台灣人文風景。

