家寧IG突消失仍照常更新YT影片 「倒讚比按讚多」被酸爆

YouTube頻道「眾量級」的成員張家寧，自從遭前男友Andy老師公開爆料後，家人及她本人皆捲入連串法律糾紛，風波尚未平息。卻在21日被網友發現，她擁有52萬追蹤者的IG帳號突然整個消失，至今尚未恢復，瞬間掀起大量討論，然而有自己獨特作風的她並未因此停下腳步，對於帳號消失原因並未做出任何回應，但今（22日）家寧照常在YouTube推出最新影片，現身新北市板橋區的黃石市場。

她的新影片標題以「被拒絕採訪的排隊神攤！黃石市場40年炸物老店，竟只漲10塊的炸蘿蔔糕×芋粿Q×糯米腸，我的大學回憶都回來了」為題，分享自己對黃石市場的青春回憶，影片中，可見家寧穿著紅白條紋上衣搭配黑色短褲，下半身則以過膝黑色長靴打造身形比例，紮起雙辮子髮型增添青春感，整體風格休閒又帶點個性。

然而影片發布後，點閱與按讚數皆不甚理想，反而是「倒讚」比按讚多出不少，再次引來網友討論。留言區酸言更是湧入不斷，包括：「IG帳號不見的，看我點讚數有比妳多嗎？」、「不想看她的影片，只打算到到此一遊的按+1」、「掰掰YT也可以一起收起來謝謝妳，但我知道你不敢」、「看了完全不想去，負面營銷做的真好」、「完全活在自己世界」、「YT看要不要也順便刪一刪」、「妳的公關搞到妳IG都沒了，優秀」。

儘管爭議持續、網路評價兩極，家寧仍維持固定更新節奏，但IG消失背後的原因至今尚未公開，也讓外界持續想知道是否與近期風波有所關聯。

