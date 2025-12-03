家就在台灣！SJ利特認了「考慮在台買房」求温昇豪：我能住你家嗎

記者林汝珊／台北報導

《廚師的迫降：客家廚房》第一季播出後馬上引爆超高話題熱度，更在今年榮獲金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」。今（3日）利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯一同出席第二季開播記者會，利特也認了，考慮來台買房。

利特透露本月有長達20天待在台灣。（圖／記者鄭孟晃攝影）

利特近來榮登「灶咖王」，本月有長達20天時間待在台灣，直言：「我經常來，我的家就是這裡，我回來了」，坦言有考慮在台灣置產，「如果買房的話，我會更認真活動的」更轉頭問温昇豪：「如果你家裡還有房的話，我可以去住你家嗎？」笑翻全場。

利特趴在地上，展現可愛。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《廚師的迫降：客家廚房》先前奪下金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，利特也因此成為史上首位獲得該獎項的韓國藝人，他表示很不可思議：「沒想到我會拿到這個獎，能成為第一位韓國藝人真的很榮幸。第二季的目標，就是和大家再一起把獎項抱回家！」對於節目與其他獎項擦身而過，他說沒有失落：「因為這次能得獎，我就已經很幸福了。這次金鐘獎也可以多給我一點吧？」

利特透露考慮在台置產。（圖／記者鄭孟晃攝影）

