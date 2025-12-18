家居特務出任務!收納、美感一次到位，解密義式廚房設計哲學

文、整理 電視部│圖片提供 雅登廚飾

相關影片：

家居特務雅登出任務!! 收納、美感一次到位



今年的年度廚具大展裡，雅登廚飾推出了全新的 「弗斯系列」。這套作品一登場就吸引許多人停下腳步，除了外型有亮點，更把義式設計的美感與日常生活的實用度結合在一起，讓廚房不只好看，也更好用！



義大利原裝門板：耐用、好清潔，美觀與功能並存的材質選擇

弗斯系列最讓人眼睛一亮的，就是它的義大利原裝門板。

表面有細膩的金屬絲紋，隨著光線和角度不同，會呈現柔和變化；搭配啞光質感，看起來沉穩又高級。



不過它的厲害不只在於「好看」，更重要的是非常耐日常使用。

抗指紋：小孩亂摸也不怕留下痕跡。

抗刮：日常碰撞也不容易受傷。

抗菌：表面緻密，較不易藏汙納垢。

對每天都需要煮飯、擦拭、整理的家庭來說，這樣的材質真的很加分，既保養容易，又能長久維持整潔。



雙境場域：讓廚房與客廳自然串連，互動更自然

弗斯系列另一個很貼近生活的亮點，就是雅登廚飾提出的 「雙境場域」。

這是一個結合吧台與雙面櫃的設計，讓櫃體不再只有一側能用，而是從客廳和廚房兩邊都能開，無論備餐、放東西、拿杯子，都變得更直覺，讓廚房不再只是「料理區」，而是能和客廳互動的地方，家人在不同空間活動時，也能透過這道櫃體自然交流，讓生活更連結。



義式材質混搭：讓廚房多一層設計感

義式廚房最迷人的地方之一，就是它可以混搭不同材質。

弗斯系列也延續這樣的風格，除了主門板之外，還加入黑玻璃、鋁框、木皮等元素交織，這些質感不同的材料放在一起，不會顯得複雜，反而讓廚房多了層次，成為家中的視覺亮點。



光線設計：廚房也能有柔和氛圍

在弗斯系列中，光線的角色也被重新定義。當展示櫃加入燈條、吧台設計有柔和光源，加上可調整色溫的光線配置，使得廚房不是「只有亮或不亮」的空間，而是能依照情境切換氛圍。晚餐時開起暖黃光，廚房立刻變得像餐酒館一般舒服；白天換成自然光，則乾淨明亮，顯得清爽自在。

壁境場域：重新定義牆面的功能性

除了與客廳連結的雙境場域，雅登廚飾也發展出 「壁境場域」的概念，把原本單純的牆面延伸成有更多功能的區域，讓場域可以依照屋主的生活習慣轉換角色，可以當酒櫃、雜誌架，或利用洞洞板做成彈性展示空間。義式設計向來強調「展示生活」，而不是把所有東西都藏起來。壁境場域也延續這樣的精神，讓牆面成為家中另一種風景。



收納細節：真正影響生活品質的地方

雅登廚飾在收納設計上一向細緻，這次的弗斯系列也不例外。

多項貼心機能讓廚房更好整理，也更容易保持乾淨。



雙向開啟抽屜：讓中島更實用，不同位置的人都能拿取，提升動線便利。

極致碗碟抽、鍋具抽：像日本廚具一樣，能把鍋具、餐具分門別類，一拉就清楚明瞭。

蝴蝶轉盤高身櫃：使高處深層物品也能輕鬆拿取。

轉角連動盤籃：讓原本最難使用的角落變成可高效利用的區域。

雅登廚飾的精神：把世界的美學，轉化為生活的一部分

擁有超過五十年歷史的雅登廚飾，每年都派設計團隊前往米蘭了解最新趨勢，再將義式美學融合台灣居住需求與工藝技術，轉化為適合在地家庭的廚具作品。弗斯系列正是這樣的成果，既有義式的美感、也有日常使用的實用性，加上台灣精細工藝的支持，讓廚房成為同時兼顧質感、收納、動線與氛圍的生活場景。難怪在今年展場裡，它會成為眾人討論度最高的新品。



小編的最愛

看不見的地方，往往最能看出一套廚具的用心。弗斯系列那些細緻的收納巧思，真的讓廚房的每一寸空間都物盡其用，非常適合現代家庭「坪數不大、需求很多」的生活型態！

