家屬低調送張宏年最後一程 兒發文「希望能再與您相遇！」

家屬低調送張宏年最後一程，張彥彤發文「希望能在與您相遇！」。（翻攝張彥彤臉書／林弘笙台中傳真）

台中市前議長張宏年16日離世，台中地檢署相驗後認「死因不明」，23日安排解剖報告尚未出爐。28日家屬低調舉行告別式，未設公祭，僅開放親友捻香致意。

警方16日清晨5點多接獲報案，張宏年之子現任市議員張彥彤向警方稱，早上要叫父親準備起床吃飯，卻發現父親叫不醒，觸摸身體發現冰冷，沒有生命跡象，已明顯死亡；台中地檢署相驗後，認定「死因不明」23日解剖釐清確切死亡原因，目前報告尚未出爐。

據悉，28日家屬低調在私人會所舉行告別式，未廣發訃文，未安排公祭儀式，僅於家祭前開放親友前來捻香致意，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣，以及國民黨立委羅廷瑋、黃建豪等多位藍營重要人士皆到場弔唁，捻香人數超過200人。

28日告別式圓滿後，台中市議員張彥彤哀痛PO文「老爸！一切都圓滿了！若有來世、希望能再與您相遇！感謝所有關心我們的好朋友，請原諒我們用如此低調的方式送別家父，因為這是家父的人生結業式，家人希望以寧靜祥和的心情送最後一程。感謝一直陪伴我們的好友，彥彤銘記在心。」

