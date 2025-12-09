雲林縣一起砍人案引發社區恐慌，被害者家屬表示，嫌犯早在今年5月就曾丟酒瓶、亮刀恐嚇，當時已報警提告，但未獲妥善處理。儘管家屬多次向警方、里長、鎮長求助，問題仍未獲解決，直到差點釀成人命悲劇才受到重視。嫌犯獨居無親屬照顧，行兇前曾預謀坐在被害者家門口等待，讓整個社區居民生活在恐懼中。

家屬屢求助無用「獨居男」終釀砍人慘劇 被害者：他會找上其他人。(圖／TVBS)

雲林縣一起砍人案引發社區恐慌，被害者家屬表示，嫌犯早在今年5月就曾丟酒瓶、亮刀恐嚇，當時已報警提告，但未獲妥善處理。儘管家屬多次向警方、里長、鎮長求助，問題仍未獲解決，直到差點釀成人命悲劇才受到重視。嫌犯獨居無親屬照顧，行兇前曾預謀坐在被害者家門口等待，讓整個社區居民生活在恐懼中。

這起砍人案的嫌犯在行兇前，曾拿凳子坐在對面鄰居家門口等待長達十幾分鐘，疑似是預謀等被害者回家後動手。被害家屬陳小姐表示，他們與嫌犯並不相識，平時即使對方在外叫囂，他們也都選擇不予理會，因為了解對方的狀況而不想惹事。據了解，今年5月31日，王姓嫌犯就曾在巷弄內嗆聲恐嚇，不斷朝被害者家中丟酒瓶，還當場亮出兩把菜刀嚇人。當時家屬報警提告後，嫌犯仍未被逮捕。陳小姐表示，他們曾多次向相關單位求助，但對方總是以嫌犯精神不穩為由，表示除非是現行犯才能強制逮捕，否則需要找到嫌犯家人簽同意書才能強制就醫。

男砍人疑預謀埋伏 家屬怒：求助攏嘸用 。(圖／TVBS)

被害家屬無奈地表示，事情一再發生，卻始終等不到有效處理，責任在各單位之間推來推去，問題卻一直存在。為保護自己，他們只能加裝監視器錄下證據，沒想到最終還是差點發生人命悲劇才引起重視。陳小姐憂心地說，即使這次嫌犯被關，出來後若仍維持相同行為，家中有小孩和老人，無法預防他何時又會做出什麼事。

根據了解，嫌犯獨居且沒有親屬照顧，使得鄰居們每天都生活在恐懼中。被害家屬表示，這次父親幸運躲過一劫可能只是運氣好，但若問題未被徹底處理，即使嫌犯曾被強制就醫後返家，受害者可能不只是他們，還可能是其他路過的鄰居或毫無防備的民眾。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

