家屬帶符水到病房！ ICU醫陳志金分享「折衷之道」：那是祝福

在加護病房（ICU）這個生死交關的場域，冰冷的數據往往讓家屬感到無助與疏離。知名 ICU 醫師陳志金今（5日）在臉書發文，談及許多家屬會帶著「符水」到病床邊祈求奇蹟。不同於傳統醫療體系的排斥，陳志金選擇以「體貼」代替「拒絕」，認為醫護要解救的不只是病人的生命，還有家屬那顆隨時會崩潰的心。

卑微的希望：符水背後是家屬跨越千山萬水的祈求

陳志金今在臉書發文指出，當醫療團隊告知病況不樂觀時，家屬常會覺得自己「能做的太少」。為了緩解焦慮與內疚，家屬常會帶著平安符、佛經或宮廟求來的符水來到床邊。

「這不只是符水，那是他們跨越千山萬水、跪在神明面前求來的祝福。」陳志金表示，早期醫療人員常以不衛生或感染風險為由制止，但他認為，若連這點卑微的希望都剝奪，對家屬而言極其殘忍。

專業與信仰並存：醫授「沾唇、擦皮膚」化解衝突

面對科學與信仰的衝突，陳志金分享了他的折衷之道。只要家屬不是大量灌進胃裡或塗抹傷口，他通常不會反對，甚至會主動建議家屬：「可以用棉花棒沾一點，輕輕點在唇邊，或擦在皮膚上。」

這個小動作不僅成全了家屬的心意，更讓家屬覺得緩解內疚感，「我已經幫家人求了最好的平安」。建立信任感，家屬會感受到醫護人員是站在同一陣線的盟友，更是心靈安慰，讓緊繃的情緒得到出口，避免心靈崩潰。

醫療不應高傲：在科學面前學會體貼

陳志金感性總結，醫療雖是科學，但醫病關係需要的是「同理」。他提醒同業，不要低估未知世界的力量，特別是當病人家屬深信不疑時。

「我們不需要在科學面前顯得高傲，而是要在情感面前學會體貼。」這篇貼文發出後，引發網友熱烈討論，不少人留言感謝醫師的仁心，認為這種「醫病也醫心」的態度，正是當前醫療環境最需要的溫度。

