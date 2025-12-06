家屬心急！24歲警員執行蕭美琴維安遭撞「臟器外露」 手術順利轉ICU

宜蘭一名24歲員警在執行維安交管期間遭廂型車撞上重傷。（翻攝畫面）

宜蘭一名24歲林姓男警員5日晚間在頭城支援副總統蕭美琴的維安交管勤務，突遭一輛租賃廂型車猛力撞擊，造成林員骨折、臟器外露，緊急送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救。所幸深夜手術後搶救成功，以轉往加護病房並安排轉院治療。

員警突遭撞！ 肇事駕駛說不清

綜合媒體報導，副總統蕭美琴5日赴宜蘭視察，礁溪所林姓警員5日晚間6點多在頭城鎮青雲路2段59號執行號誌控管，突然遭一輛廂型車偏離車道直直撞上，林員被卡在車底、傷勢嚴重，右腳開放性骨折、腹部撕裂傷、臟器外露。

林員當下情況危急、生命徵象不穩，緊急送往陽明交通大學附設醫院搶救；肇事的39歲徐姓男駕駛則說不清楚為何會撞上。

據報，林姓警員來自新北三重，畢業後分發到宜蘭礁溪分局，現任職於礁溪所，從警資歷4年。意外發生後警方也立刻通知其家屬到醫院。

臟器外露急搶救！ 手術成功轉加護病房

所幸林姓警員在搶救後手術成功，情況暫時穩定，但還要進行清創處理，後續預計安排轉到北部醫院繼續治療。

林員的父親也是一名警察，父母和女友昨趕到醫院手術室外心急如焚，媽媽透露兒子本來當天是休假的，卻又突然接到電話被要求出勤去控燈。

事關副總統維安交管，除了警政署代表和宜蘭警察局長劉炯炫，曾任宜蘭縣代理縣長的行政院政務委員陳金德、宜蘭立委陳俊宇、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人也來到醫院關切並給予家屬協助。在林姓警員手術順利後，林父也向警方和醫護人員表示感謝，大家一整晚都很辛苦，希望可以早點休息。

