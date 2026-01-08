家屬心碎！辛柏毅至今仍失聯 海巡3艦12艇154人持續搜索

空軍上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16戰機執行夜間飛行任務，卻在花蓮豐濱外海失聯，海巡8日持續派3艦12艇搜索。（圖／翻攝畫面）

空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間執行夜間飛行訓練時，駕駛F-16戰機卻在花蓮豐濱鄉東海面10海浬處消失光點，疑似跳傘逃生，但至今仍失聯。對此，海巡署第一時間即派出3艦6艇搜救，截至8日上午9時搜救能量總計派遣3艦12艇次、岸際68車154人，期望仍有好消息傳出。

海巡署指出，各海巡艦艇目前持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，8日現場海象，風力6-7陣風9級、浪高3公尺，目前仍正積極協尋中。

辛柏毅為空軍官校108年班，飛行總時數611小時，機種總時數371小時，平時表現優秀，與其他隊員相處融洽。辛柏毅2025年5月才與妻子登記結婚，今年1月2日才度完蜜月返台，5日回到部隊，卻在6日晚間執行夜間飛行訓練實失事，至今仍然失聯。

