家屬悲痛下葬48歲男後 他竟「活著走回家」！真相曝光超傻眼

警方和救援隊將棺材起出。圖／翻攝Khaosod

泰國日前發生一起離奇的案件，一名48歲男子在外地慘死過世，家屬傷心地幫他舉辦了喪禮，將他的遺體放進棺材之中下葬。但沒隔幾天，本應在棺材裡的男子卻好端端的自己走路回家，把全家人都嚇壞了！

據中國報報導，這名男子的家屬日前接獲警方通知，說他在外地過世了，所以家人立即前往外地認屍，但遺體因為慘死，所以五官難以清楚辨認，導致家屬誤以為真的是男子的遺體，就把遺體領回家，並且按照當地的習俗，盡快為男子舉辦了喪哩，將他安葬於棺木之中。

沒想到葬禮舉辦完沒隔多久，「死者」卻活生生的出現在老家，還是自己走進家門的，當時把全家人都給嚇壞了，還以為遇到了靈異事件。家人在震驚過後平復心情，詢問了男子所有事情的來龍去脈，才發現男子一直活得好好的，毫髮無傷，至於棺材裡面的死者到底是誰，家人也都不知道。

他們將這件事回報給警方，警方這才驚覺犯下重大失誤，那具被安葬的遺體其實身分另有其人，而且一時之間還查不出身分，來歷成謎。當地的救援隊被通知這起案件之後，趕緊趕到棺材安葬的地方，將棺材起出，並慎重的將該具遺體帶回重新驗屍，最後也找到了遺體真正的家屬，將遺體還給了家屬。

相關單位為了這起案件，已經展開詳細的調查，要查出到底是在通報過程、交接環節還是辨識遺體的部分出錯，才會導致搞錯遺體的事情，以免類似的案件再次發生。



