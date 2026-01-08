家屬悲認屍！人稱「港都傳奇」宮廟主委金門大橋墜海 搜救3日尋獲遺體

記者林昱孜／金門報導

人稱「港都傳奇」宮廟主委金門大橋墜海，搜救3日尋獲遺體。（圖／翻攝畫面）

找到卻成屍！過去曾任高雄苓雅區宮廟主委、有「港都傳奇」之稱的蔡姓男子，6日從廈門搭船入境金門，搭計程車抵達金門大橋後，下車墜海；警消接獲報案後，展開搜救行動，直至今（8）日下午近5時，在水頭塔山電廠附近岸邊蔡男遺體，後續將報請檢方相驗，釐清事發經過與確切死因。

據了解，蔡男入境金門後，獨自搭乘計程車，跟司機說要到處晃晃，車輛行駛到金門大橋後，蔡男突然下車隨即墜海。司機見狀當場嚇傻並報警，警方、消防、海巡單位獲報後，立即展開大規模搜救。

落海蔡男現年60歲，為高雄市苓雅區知名地方人士，曾任宮廟主委，同時熱心公益、協助弱勢，因而有「港都傳奇」稱號，但卻離奇墜海，引起諸多揣測；搜救行動持續3天，終於在8日下午尋獲一名男性遺體，身上刺青與蔡男吻合，後續經家屬確認身份，同時報請檢方相驗，釐清全案樣貌。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

