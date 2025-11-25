「家屬感謝遠比外界想像深」 陳佩琪：柯媽交代柯文哲要跟黃國昌說謝謝

民眾黨官方頻道節目《言之有午》今（25）日中午釋出創黨主席柯文哲妻子陳佩琪專訪。談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，陳佩琪透露，日前回柯文哲新竹老家時，婆婆（柯媽何瑞英）還不停叮嚀，如果見到民眾黨主席黃國昌，一定要跟他說謝謝，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。柯文哲甚至直言，這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了。



陳佩琪在片中表示，感謝小草一路支持，黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲的生日，民眾黨始終沒有缺席。其中讓她最難忘的，是今年830的走讀活動。



陳佩琪提到，當天炎熱異常，許多參與者體力不支，甚至有人中暑，她自己也因不適被扶到一旁休息。「那天真的太熱了，我也覺得自己很不中用。」但她更心疼的是黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人。」

黃國昌奔波力挺柯文哲 柯媽要陳佩琪轉達感謝

陳佩琪提到，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。她分享日前回柯文哲新竹老家時，婆婆還不停叮嚀，「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻。「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔。」陳佩琪說，家屬都看在眼裡，特別是830那場走讀活動，黃國昌投入的體力、承受的風險，都讓她深受感動。



談到民眾黨主席的交接過程，陳佩琪透露，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。她回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，「我拿給國昌說：這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數。」最終黃國昌以高得票率當選，她形容是「不負眾望」。



陳佩琪說，外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但柯文哲私下對她說，那是他「做過最重要、也最正確的決定」。「他說如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」她轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象。她也提到，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢。陳佩琪說，柯文哲對黃國昌「有很大的期許與讚美」，柯文哲甚至直言，「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」



陳佩琪強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性。「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多。」她說，在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。



