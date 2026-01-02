家屬才通報失蹤 警定位成功來不及！高雄男陳屍停路邊車內

高雄市警察局前鎮分局。（圖／報系資料照）

高雄市前鎮區今（2）日晚間驚傳一起憾事，一名男子被發現陳屍在路邊停車格內的自小客車中。死者生前家屬才通報失蹤尋人，警方也成功定位展開搜尋，最終在該處發現失蹤男子已明顯死亡。初步調查研判無外力介入，確切死因仍待警方進一步釐清。

警方指出，案發地點位於前鎮區和平三路往籬仔內路方向，約在晚間7時許接獲通報。員警到場後，發現一輛停放在路邊停車格的自小客車內，有一名男子倒臥於駕駛座，已明顯失去生命跡象，隨即通報鑑識人員前來採證。

而死者為年約50歲的男子，鑑識小組到場檢視後，發現其身上並無明顯外傷，車內及周邊環境亦未見可疑跡象，初步研判並無外力介入。警方已依程序完成現場採證，並通知相關單位協助後續處理。

初步了解，警方先前曾受理一起家屬通報的協尋案件，透過定位系統追查後，發現失蹤者最後出現的位置就在案發地點附近。前鎮分局接獲相關資訊後，立即指派一心派出所員警前往周邊搜尋，最終在該輛停放的車內，發現失蹤男子已不幸身亡，讓家屬與警方都深感遺憾。

警方表示，後續將依規定報請檢察官進行相驗，以釐清確切死亡原因與時間，同時也將進一步確認死者身分及釐清相關細節。

