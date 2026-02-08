家屬控《豆腐媽媽》沒付看護費！劇組否認：與事實不符
民視八點檔《豆腐媽媽》上個月驚傳意外，37歲替身演員蘇德揚從三層樓高台跳下摔出防護墊造成重傷，未婚妻今（2/8）控訴，劇組未支付看護費與急診費用。對此，製作單位萬星傳播發聲明否認，強調「與實際情況並不相符」。
萬星傳播表示，事件發生後，蘇姓替身演員自桃園轉送至新北就醫，因未攜帶健保卡，近2萬元的自付額由公司先行處理，後續補上健保卡再退費，而出院時醫療費用總額6萬2,633元也由公司支付。
萬星傳播也說，所謂「部分醫療費」實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身，因雙方認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。
蘇男未婚妻稍早於threads回應，「今日收到了相關款項。對家屬而言，費用並非核心，我們更期盼貴單位能真誠重視此事件的本質。」強調希望相關單位能藉此機會，重新、嚴謹地檢視整體作業流程是否合宜？唯有透過制度的完善，才能避免未來造成其他額外的傷害。守護每一位合作者的安全與尊嚴。
未婚妻也透露，蘇男目前仍處於極大的痛苦中：進食困難、行動不便，且需依賴強力藥物控制腦壓，希望這份痛苦能換來更有意義的改變。
萬星傳播聲明全文如下：
針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。
一、關於醫療費用說明
所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。
事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。
此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。
二、關於款項補齊時間點
今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。
三、關於後續照護費用的認知差異
目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。
四、我們的立場
我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。
誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。
希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。
