家屬欲提領存款繳醫藥費...遭行員拒「當遺產」就可領 合庫銀行證實

民眾欲提領家屬存款繳醫藥費，遭合作金庫行員拒絕，稱「可當遺產」。圖／翻攝自Google map

一名女子在社群控訴，因姊姊生重病無法離開醫院，5日媽媽至合作金庫銀行欲解碼姊姊久未使用之帳戶，將金額做為醫療用途，起先詢問客服稱可以辦理，遂將相關物品帶齊前往中港分行，未料抵達後，行員稱「不行就是不行」，進一步詢問姊姊戶頭的錢該怎麼辦？行員則表示「那就當遺產」。如今合作金庫回應此事，仍遭網友向金管會申訴。

女子表示，姊姊因生重病無法離開醫院，媽媽經詢問合作金庫銀行客服稱可以辦理提領作業，並將戶頭金額做為醫療用途，遂將相關物品帶齊，不過抵達現場後，行員堅稱無法辦理，更表示姊姊帳戶金額可做為遺產；而為辦理作業，隔天媽媽只好推著輪椅帶姊姊親自前往銀行，另名女行員見狀，驚訝道「姊姊怎麼氣色這麼差」，並表示「不用本人」即可幫忙辦理。

女子表示，在該名女行員協助之下，已順利辦理；點名「中港分行盧姓行員」，指出「我不知道你是不是惡意」，不過在說明姊姊情況下「如果程序需要我們一定會配合，我們不是要特權」，而若此事根本不用本人即可處理，又說出「遺產」等語，直言「那你真的是用你小小的權限在為難別人」。

民眾至銀行提領家屬存款繳醫藥費，遭合作金庫行員拒絕，稱「可當遺產」。圖／翻攝自Threads

貼文曝光，網友指出「我擅自向金管會申訴了，雖然不知道會不會成案，不過希望能多少給合作金庫一點壓力，讓他們好好反省」，認為無論辦理與否，行員言語都相當傷人，應做為引導方協助家屬辦理作業；不過也有網友點出，解鎖本就需要本人作業，即使家屬知道密碼，也有存摺印鑑，基於防止盜領存款等行為，因「口說無憑」應正式申請監護或受輔助，或是請銀行派員至醫院對保。

而根據《ETtoday》報導，合庫銀行向旗下行員與客戶溝通未能妥適理解客戶需求，造成客戶感受不佳表示歉意，針對女子提及盧姓行員一事，強調其並非當時承辦行員，已對該名行員造成重大心理壓力，呼籲網友勿再轉發錯誤訊息、造成二次傷害；至於客戶不克至銀行辦理之業務，銀行得視案件情形給予客戶協助，於必要時辦理外出對保事宜。合庫銀行強調，已正積極聯絡存戶母親，同時將要求分行檢討並加強人員教育訓練，以提高客戶服務品質。



