家屬氣炸！法官提割頸案凶嫌「孝順死者爸媽」 高院發聲澄清了

前（2023）年底發生的新北割頸命案震驚社會，林姓少女與楊姓少年發生口角，竟教唆郭姓「乾哥」出面解決。近日二審宣判，依殺人罪加重郭、林2人刑期，分別判處12年、11年。不過卻傳出，法官詢問被害者家屬是否願意讓凶嫌「孝順」，引發輿論譁然。對此，高院昨（26）日深夜發聲，因被告辯護律師提出「修復式司法」，便向家屬說明案例；不過經拒絕後，即諭知暫不處理。

回顧案情，2023年耶誕節當天，楊姓男同學與林姓少女產生嫌隙，郭姓少年為幫乾妹出氣，持彈簧刀致楊生頸部重創身亡。一審分別判處郭、林9年及8年；全案上訴二審，高院加重其刑，改判12年、11年。

不過，受害者父母淚灑法院，對曾有法官提及「要凶嫌孝順被害人父母」感到相當委屈，不滿《少年事件處理法》保護加害者，受害者親屬個資卻全被翻出；不僅如此，凶嫌因為法官引導才道歉，刑期也未達預期，讓他們痛批「談什麼修復」。

根據《中央社》報導，高院深夜發出聲明，表示本案前承審法官（非現合議庭法官）於準備程序中，因少年被告的辯護人提出「修復式司法」聲請，便向被害人家長說明其意義，並強調前提必須是雙方理解與同意，且被告亦須真誠提出可行方案。

因此，法官詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性，遂以2名少年被告孝順被害人家長為例。經被害人家長當場拒絕，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，未要求被害人家長接受此方案。

高院進一步說明，《刑事訴訟法》第271條之4所規定的「修復式司法」，主要是藉由有建設性的參與及對話，透過尊重、理解及溝通的氛圍，尋求彌補被害人的損害、痛苦及不安，以真正滿足被害人的需要，並修復因衝突而破裂的社會關係。

最後，高院強調，為貫徹精神並提升成效，法官會依被告聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人的意見後，得轉介適當機關、機構或團體，由專業的修復促進者，以更充分的時間、更完整的資源，進行修復式司法程序。

