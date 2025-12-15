家屬發聲！雪梨槍擊他肉身奪槍阻傷亡擴大 猶太裔富豪霸氣豪捐

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊案。一名43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）徒手奪槍制伏槍手。阿邁德因手臂和手部中彈接受手術正在醫院休養，有民眾為這名「英雄」發起募款活動，美國猶太裔富豪阿克曼更捐超過200萬元新台幣獎勵他的義舉。

警方在槍擊案發生後封鎖了海灘。（圖／美聯社）

根據《路透社》，澳洲警方表示，一對父子檔14日下午在邦代海灘的猶太慶祝活動中發動攻擊，造成16人死亡，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。

廣告 廣告

網傳影片顯示，阿邁德當時躲在停放的汽車後方，他衝到槍手背後，奪走步槍並將槍手推倒在地。

雪梨所在的新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）稱讚阿邁德是「真正的英雄」，並表示這段影片是他見過最令人難以置信的場景。美國總統川普也稱阿邁德是「一位非常、非常勇敢的人」，拯救了許多生命。

一項為阿邁德發起的GoFundMe募款活動，在短短幾小時內已募得20萬澳元（約416萬元新台幣）。美國猶太裔富商、避險基金經理阿克曼（Bill Ackman）是最大捐款人，捐贈了9.9999萬澳元（約208萬元新台幣），並在他的X帳號上分享了這項募款。

阿邁德的表兄弟喬阿爾坎吉（Jozay Alkanji）透露，「阿邁德已經完成第一次手術。認為他還需要2到3次手術，這取決於醫生怎麼說」。阿邁德的父母接受《澳洲廣播公司》（ABC）採訪時稱他們的兒子為「英雄」，表示兒子會不惜一切代價保護任何人，無論他們的背景或信仰如何。

民眾15日在邦代海灘附近哀悼槍擊罹難者。（圖／美聯社）

在阿邁德接受治療的醫院外，許多素不相識的民眾前來表達支持。米莎（Misha ）和波丘耶夫（Veronica Pochuev）帶著7歲女兒米羅斯拉娃（Miroslava）到醫院為阿邁德獻花。

波丘耶夫說，「我丈夫是俄羅斯人，我父親是猶太人，我祖父是穆斯林。這不僅僅是關於邦代，這關乎每一個人」。米羅斯拉娃手持的花束上附有一張紙條，寫著「致阿邁德：為了勇氣和拯救的生命」。

43歲的圖尼（Yomna Touni）正在為阿邁德的康復募款。她說，「他昨天可能拯救了許多人，對我們來說，從伊斯蘭的角度來看，這就是拯救了全人類」。

延伸閱讀

國防部買炸藥只看保證金？吳宗憲打臉顧立雄：拿國軍生命開玩笑

美國說好送4架死神無人機最後改收錢？ 顧立雄出面否認

徐巧芯爆：國軍被迫自費2萬學無人機 身心調適假遭刁難淪擺設