家屬盼祂入忠烈祠...基消黑白照悼詹能傑「永遠記得祢為救人犧牲自己」

基隆市消防局小隊長詹能傑救災殉職，消防局臉書粉絲專頁換黑白照追悼。取自基隆市消防局臉書



基隆市消防局小隊長詹能傑捨身救人殉職，享年41歲，他在火場救災過程，他找到一名壓在衣物堆下的受困住戶羅女，人尚有氣息，濃煙瀰漫，他將自己的氧氣面罩給羅女使用，自己卻因此嗆昏，在火場失聯，被尋獲時已無生命跡象，送醫不治。家屬22日向市長謝國樑反映，盼入忠烈祠，謝國樑允諾全力協助。

基隆市消防局痛失一名勇消，臉書粉專換上詹能傑黑白照追悼「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」

基隆市長謝國樑22日一早趕抵火場，沉痛表示詹小隊長選擇把危險留給自己，卻不幸失去如此英勇的小隊長，十分不捨，也會照家屬意願全力替他爭取進入忠烈祠。他提到，本周二20日的崇法街火災就有看到詹小隊長穿梭現場，每次都衝到火場第一線。

稍早，謝國樑在臉書貼文表示，仁愛分隊小隊長詹能傑爲救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職。他表示，接到這個消息，非常不捨，也相當沉痛。

基隆火災初判起火點是在2樓，大量濃煙直往上竄，接著從4樓到6樓都有人受困，33歲羅女困在屋內，小隊長詹能傑，共3次衝入搜救，第2次搜救時還提醒其他同僚：「門後面很多雜物、床很高上面無人、到處都是衣服，如果不慎碰到會像山崩一樣垮下來，要小心。」

發稿時間09:32 更新時間09:48

