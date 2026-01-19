天氣一冷讓人「凍未條」，台灣冬季受東北季風、寒流影響，氣溫動輒驟降到10度以下，冬天也因此成了猝死的高風險季節。不少家屬事後回想，常會提到「前幾天就覺得怪怪的，但也說不出是哪裡不對。」那些被忽略的小異狀，往往正是危險的前奏。

胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書指出，多數冬季猝死並非毫無預警，而是症狀太輕微、太模糊，不像典型心臟病那樣劇烈，常被誤認為只是疲勞、感冒或天氣冷所致，直到憾事發生，才驚覺原來身體早就發出求救訊號。

廣告 廣告

冬季猝死前，「不典型不適」最容易被當成小毛病

黃軒醫師分析，最常見的第一個警訊，是不明原因的異常疲勞，例如明明睡眠充足，卻仍覺得全身沉重、精神提不起來，或做和平常一樣的事卻特別喘，休息後也難以恢復。

另一個容易被誤判的狀況，是胸口悶、緊、壓，但「不像在痛」。不少患者形容像被壓住、卡一口氣，甚至以為只是吃太飽或胃不舒服。

此外，清晨或夜間突然出現心悸、冒冷汗，或短暫頭暈、眼前發黑、差點昏倒，也經常被認為是一時不適而撐過去。

原來，寒冷會造成血管收縮、血液濃稠度上升與交感神經亢奮，使心臟負荷明顯增加。心肌缺血更容易被誘發，但症狀未必表現為劇烈胸痛，因此常被錯當成腸胃或肌肉問題。這些看似零散的小狀況，其實可能是心臟負荷異常、電氣穩定度下降的訊號。

氣溫下降1度，心血管疾病發生率增加1.2%！3族群別大意

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能也曾引用研究指出，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%，低溫本身就是心血管事件的重要誘因。因此，以下族群即使症狀看似輕微，也可能代表心臟正承受過大的負荷。在冬天出現不適時，更不應掉以輕心：

本身有高血壓、糖尿病、高血脂

有抽菸史或家族早發心臟病

長期壓力大、睡眠不足或作息不規律

蔡宗能醫師分享，若未及時啟動介入治療或相關支持措施，延誤時間越長，死亡率也會隨之上升。這意味著，「撐一下再看看」往往是最危險的選擇。尤其年長者或糖尿病患者，更容易以非典型症狀出現，而延誤警覺。若出現以下情況，就不宜再自行觀察，而應盡速就醫檢查：

在休息狀態下，胸悶或不適持續超過20分鐘

症狀出現頻率增加，或感覺一次比一次嚴重

同時伴隨冒冷汗、頭暈、噁心、心悸、喘或呼吸困難



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

一罐抵多瓶！凡士林18招隱藏用法：護髮、去污、過期還能這樣用 身體發炎＝癌細胞肥料！名醫揭3大養癌體質：這些食物該斷捨離





原文引自：家屬說「前幾天就怪怪的」！醫揭猝死3大前兆：不是胸痛而是這感覺