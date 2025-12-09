南部中心／陳家祥、劉尹淳 高雄市報導

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，被控透過灌水工程款等方式，從光電案場、土地開發費收取回扣，不法金額高達3.5億元，遭高雄地檢署起訴，8日移審高雄地院，一度籌不出2.2億元保釋金被裁定羈押，不過9日上午家屬緊急向親友籌錢申請具保，下午法官裁准鍾嘉村以2.2億元交保，限制出海出境8個月，並配戴電子腳鐐監控。

家屬一夜籌集2.2億交保金 三地集團創辦人鍾嘉村限制出境出海

鍾嘉村與能源公司董事長蔡宗融，合資成立一間能源公司，接下屏鵝公路的光電案場，卻透過轉帳，把相關款項中飽私囊。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

身穿深藍色上衣，戴著口罩，鍾嘉村的兒子來到高雄地院，要為父親交保，因為高雄三地集團創辦人鍾嘉村，涉嫌收取上億元回扣，遭高雄地檢署起訴，8號移審，檢方要求2.2億元保釋金，卻一度籌不出來而遭羈押。鍾嘉村的委任律師周章欽表示，我接到的訊息是在早上接近11點的時候，他們才告訴我籌到錢，家屬昨天晚上一直跟親朋好友在借啦，因為公司一下子拿出那麼多的錢，在一個晚上其實有它的困難度。

家屬一夜籌集2.2億交保金 三地集團創辦人鍾嘉村限制出境出海

高雄地院裁定鍾嘉村停押，鍾嘉村的兒子（藍衣者）帶著保釋金匯款收據，來高雄地院，為父親辦理交保。（圖／民視新聞）

家屬緊急在一夜之間，籌足款項申請具保，對於庭審期間，鍾嘉村提及自己身體狀況不好，希望別再押了，律師也證實，鍾嘉村有疾病在身，羈押期間出現感染狀況。鍾嘉村的委任律師周章欽表示，整個健康狀況，就是他的免疫系統在急速下降，他在看守所期間確實因為細菌感染沒有辦法排泄。整起事件，起因於鍾嘉村與能源公司董事長蔡宗融，合資成立一間能源公司，接下屏鵝公路的光電案場，卻透過轉帳，把相關款項，導入鍾嘉村的營造公司，不法金額超過3.5億元。高雄地院考量鍾嘉村身體狀況不佳，因此裁定交保。高雄地方法院行政庭長李育信表示，本院考量被告罹患惡性腫瘤，且於羈押期間曾至高雄榮總住院治療多日，身體狀況確實欠佳，且檢察官表示希望交保金額為2億2千萬等情，裁定被告於提出保證金2億2千萬元後，准予停止羈押。高雄地院9日裁定鍾嘉村停押，台南的廠商也到高雄地院，協助裝設電子腳鐐，後續鍾嘉村將配戴電子腳鐐監控，並限制出境出海8個月。

原文出處：家屬一夜籌集2.2億交保金 三地集團創辦人鍾嘉村限制出境出海

更多民視新聞報導

台南將軍光電弊案新進度！ 三地集團總裁鍾嘉村遭羈押禁見

高雄三地集團涉背信弊案！創辦人爽撈3億被起訴求刑18年

高雄土地公廟遭潑漆丟蛇！神明降駕「訴1事」背後真相曝光

