家常美食簡單上桌！鹹蛋煎肉餅
鹹蛋煎肉餅
鹹蛋蒸肉餅好吃，鹹蛋煎肉餅更好吃！
食材
鹹蛋（己熟）, 6隻
紅蔥頭, 3 顆
蒜頭, 2 瓣
豬絞肉, 600 克
糖, 1 1/2 茶匙
油, 2 茶匙
粟粉, 1 湯匙
水, 6 湯匙
鹽, 3/4 茶匙
生抽, 1 1/2 茶匙
料理步驟
步驟 1：取出鹹蛋黃（這食譜不會用到鹹蛋白），用叉子把鹹蛋黃壓碎備用。
步驟 2：把紅蔥頭切碎、把蒜頭壓成蓉備用。
步驟 3：把糖、油、粟粉和水加入豬絞肉中拌勻。
步驟 4：再加入鹽、生抽、紅蔥頭和蒜頭拌勻。
步驟 5：用手把肉搓至有黏性。
步驟 6：加入鹹蛋黃拌勻。
步驟 7：取出50克的豬肉混合物做成球形，共可做17-18份。
步驟 8：以中火燒熱油，下肉餅煎1分鐘後把肉餅翻面再輕輕壓扁，然後再多煎1分鐘。
步驟 9：再把肉餅翻面後，加入2茶匙水，蓋上煮1分鐘。
步驟 10：打開，再把肉餅翻面，蓋上煮最後1分鐘即成。
小撇步
- 份量：17-18件
- 用自己手剁的豬肉取代免治豬肉更好，選約三分肥的豬肉，不要選全瘦的。
- 有時間的話可以在加入鹹蛋黃的步驟後先讓肉醃一下。
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：家常美食簡單上桌！鹹蛋煎肉餅
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人減脂餐／滑嫩入味「肉片嫩豆腐」高鉀不怕胖，冬天吃暖呼呼、超有飽足感
今天要分享一道在減脂期間也能安心吃的「肉片嫩豆腐」。剛起鍋的豆腐滑嫩入味，湯汁鮮美又帶點濃度，高鉀、低卡又高蛋白，飽足感完全不打折，天冷時來上一份特別暖胃。姊妹淘 ・ 1 天前
高纖營養！馬鈴薯泥鮮蔬三明治
馬鈴薯泥鮮蔬三明治(健康飲食) 馬鈴薯泥與蛋的結合不只營養加倍口感更加倍再加入高纖蔬菜黃綠紅三種顏色一起做成滿分三明治 食材 吐司, 6片 馬鈴薯, 2顆 水煮蛋, 3顆 美乃滋...iCook愛料理 ・ 1 天前
厚實﹑濕潤零技巧！檸檬乳酪蛋糕
檸檬乳酪蛋糕 這個蛋糕雖然樣子很像奶油蛋糕卻一點牛油都沒有，質感厚實﹑濕潤，而且不需打發技巧，很容易就做到了！ 食材 油（用於塗抹模具）, 適量 低筋麵粉, 180 克 泡打粉, ...iCook愛料理 ・ 1 天前
鹹香下飯！蜜糖蒜香豆干排骨
蜜糖蒜香豆干排骨(水波爐料理) 一直想做滷豆干，剛好手邊有一包小排骨肉，乾脆把它們放在一起一次解決，豆干和小排骨肉的大小看起來差不多，煮好後已經分不清楚誰是肉誰是豆干，實在非常美味啊！ 食材...iCook愛料理 ・ 1 天前
把握收成季！紅燒虱目魚皮捲軟嫩Q彈超美味
秋季正是虱目魚的收成季，漁業署指出，油潤豐厚的去刺魚肚可能是大家最常見的也最愛的產品，但其實虱目魚作為優秀的「全魚利用典範」，不只有去刺魚肚的產品，其他像是魚柳、魚皮、魚嶺也都有各自獨有的風味。漁業署日前特別在臉書公開「紅燒虱目魚皮捲」食譜，帶大家用軟嫩Q彈的虱目魚皮做成超級台式的紅燒口味，擄獲大小桃園電子報 ・ 17 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 22 小時前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 2 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 22 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 小時前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前