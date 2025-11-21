家常美食簡單上桌！鹹蛋煎肉餅

鹹蛋煎肉餅

鹹蛋蒸肉餅好吃，鹹蛋煎肉餅更好吃！

食材

鹹蛋（己熟）, 6隻

紅蔥頭, 3 顆

蒜頭, 2 瓣

豬絞肉, 600 克

糖, 1 1/2 茶匙

油, 2 茶匙

粟粉, 1 湯匙

水, 6 湯匙

鹽, 3/4 茶匙

生抽, 1 1/2 茶匙

料理步驟





步驟 1：取出鹹蛋黃（這食譜不會用到鹹蛋白），用叉子把鹹蛋黃壓碎備用。





步驟 2：把紅蔥頭切碎、把蒜頭壓成蓉備用。





步驟 3：把糖、油、粟粉和水加入豬絞肉中拌勻。



步驟 4：再加入鹽、生抽、紅蔥頭和蒜頭拌勻。





步驟 5：用手把肉搓至有黏性。





步驟 6：加入鹹蛋黃拌勻。





步驟 7：取出50克的豬肉混合物做成球形，共可做17-18份。





步驟 8：以中火燒熱油，下肉餅煎1分鐘後把肉餅翻面再輕輕壓扁，然後再多煎1分鐘。





步驟 9：再把肉餅翻面後，加入2茶匙水，蓋上煮1分鐘。





步驟 10：打開，再把肉餅翻面，蓋上煮最後1分鐘即成。

小撇步

- 份量：17-18件

- 用自己手剁的豬肉取代免治豬肉更好，選約三分肥的豬肉，不要選全瘦的。

- 有時間的話可以在加入鹹蛋黃的步驟後先讓肉醃一下。

