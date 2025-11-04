肉丸豆瓣豆腐

原本只是因為想用掉包包子後剩下的內餡，結果沒想到實在可口，於是便專程又做了一些，滿足口腹之慾。

食材

嫩豆腐, 2盒

牛絞肉或豬絞肉, 120克

薑片, 3片

蒜頭, 2瓣

蔥花, 2根量

辣椒, 1根

豬肉丸 豬絞肉, 300克 荸薺, 3顆 紅蘿蔔片, 3片 洋蔥, 1/4顆 蔥花, 1根量 鹽, 0.5茶匙 黑胡椒粉, 少許 玉米粉或太白粉, 3茶匙 雞蛋, 1顆 飲用水, 0.5米杯 棕櫚糖或二砂, 1茶匙 醬油, 1湯匙 香油, 2湯匙

調味 辣豆瓣醬, 1湯匙 茶姬醬油, 1.5湯匙 棕櫚糖或二砂, 1茶匙

勾芡 太白粉, 3茶匙 水, 0.5米杯



廣告 廣告

料理步驟





步驟 1：洋蔥、荸薺、紅蘿蔔切小丁，蔥洗淨擦乾切蔥花；





步驟 2：絞肉加鹽，加0.5米杯的冷開水攪打出黏度；





步驟 3：然後加入雞蛋、醬油、糖、黑胡椒粉攪拌均勻；





步驟 4：加入切碎的洋蔥、紅蘿蔔、蔥花和荸薺拌勻；





步驟 5：加入香油；





步驟 6：加入太白粉抓勻；





步驟 7：起油鍋150度下鍋油炸，用小油鍋分次炸比較省油，拿ㄧ支湯匙舀起肉餡，甩到手掌中，再舀起重覆2-3次直到絞肉成團，便可下鍋油炸；





步驟 8：炸到金黃上色即可撈起放涼，裝保鮮盒冷凍保存，隨用隨拿。





步驟 9：隔天煮料理時，肉丸不需退冰；將薑與蒜切末，辣椒切圈狀，蔥切蔥花；





步驟 10：炒鍋下少許油，放入牛絞肉或豬絞肉，炒到變色；





步驟 11：放入蒜末與薑末，再放ㄧ匙辣豆瓣拌炒；





步驟 12：放醬油炒出醬色；





步驟 13：加糖炒勻；





步驟 14：加入水煮滾；





步驟 15：嫩豆腐用熱開水沖洗一下後，切方塊；





步驟 16：豆腐入鍋，再加入肉丸煮滾；





步驟 17：煮滾後試味道微調，用太白粉調水勾薄芡；





步驟 18：最後放入辣椒圈與蔥花即可。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：家常美食輕鬆上菜！肉丸豆瓣豆腐

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號