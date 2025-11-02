家庭不易心仍有勇氣 新芽綻放逆境裡有微光

今年升高一的魏宇帆，家住苗栗後龍，家裡8個兄弟姊妹，爸媽早年分開後，大伯及阿嬤負起照顧責任，家庭經濟不寬裕。慈濟志工陪伴他們10多年了，宇帆小時候內向不愛說話，但乖巧懂事，常跟著阿媽到慈濟當志工，七月丹娜絲颱風，他也跟志工南下清掃校園。平常會分擔家事，假日也去打工，他說幫助別人的過程，也讓自己獲得勇氣。

魏宇帆的阿媽 張素耘：「這樣割 割到這裡這樣子。」

宇帆跟著阿媽到家裡對面的小菜園，熟練地割下好幾把紅莧菜。

魏宇帆的阿媽 張素耘：「這樣我們今天就夠了，還有兩條絲瓜。」

從小就是阿媽的小跟班，很貼心也很懂事。

魏宇帆的阿媽 張素耘：「晚餐要煮飯 要稍微算一下 (好)，現在天氣比較熱，不用吃到那麼多，就兩個人煮一杯米就好了 (好)。」

魏宇帆的阿媽 張素耘：「只要我沒有在家，過了晚餐的時間，他就會準備做晚餐， 不管我去哪裡，像我去長照煮飯，他也可以去跟那些老人家，老師來上課，他也可以玩得很開心。」

早年爸媽分開後，家裡全靠阿媽和伯父支撐，10多年前他們成了慈濟的照顧戶，宇帆有8 個兄弟姊妹，他排行老六。

魏宇帆的阿媽 張素耘：「這裡是阿媽睡的，這裡是小妹妹睡的，為了要省電費，所以就全部的人，都擠在這間睡覺，我們這一間睡7個人。」

慈濟志工 林金峰：「大概國小三四年級吧(開始關懷)，宇帆是一個很木訥的小孩子，以前都不太愛講話，自從跟師姑師伯這樣接觸，這樣薰陶之下，變得比較開朗一點，會主動來當小志工這樣子，我覺得滿棒的。」

阿媽在2024年受證成為慈濟志工，這些年她帶著宇帆參加慈濟的活動，環保，香積，福田，都能看見祖孫倆的身影，七月丹納絲颱風侵襲嘉南地區，宇帆跟著志工南下，清掃校園。

新芽學子 魏宇帆：「去了以後看到，遠比我想像的還要嚴重，樹都好幾棵全部倒在一起，現在趁我還能做，我能力範圍內可以的，我一定可以去幫忙 。」

他也把握假日的時間去打工，減輕家裡的負擔。

新芽學子 魏宇帆：「因為他們年紀也很大了，身體也不太好，我們現在能做多少就盡量做，打工存錢，以後可以自己繳自己的學費 。」

即使家庭環境不好，經濟條件不優渥，但宇帆沒有抱怨，他今年升高一，除了課業之外，他去打工，也跟著阿媽去當志工，在付出的同時，也給自己更多的勇氣。

