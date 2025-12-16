「家庭主夫」結婚24年沒幫老婆買過機票 卻讓越南小三爽坐商務艙 正宮怒曬裸體照求償

「家庭主夫」結婚24年沒幫老婆買過機票，卻讓越南小三爽坐商務艙，正宮求償獲判80萬元。示意圖

新竹一名長期擔任「家庭主夫」的董姓男子，去年被結婚24年的妻子發現外遇陳姓越籍小三，兩人不但有互稱老公、老婆的親密對話及拍下裸體親吻合照，董男還買商務艙機票讓小三出國旅遊，董妻一氣之下火速離婚，並提告兩人侵害配偶權，法院審理後認為事證明確，且情節重大，判董男與陳女應連帶賠償前妻80萬元。可上訴。

董男前妻提告指出，與董男結婚24年來一肩挑起家庭經濟重擔，去年底卻發現丈夫出軌越南籍女子陳氏，兩人透過LINE通訊軟體互稱「老公」、「老婆」、「真的好想你」、「我好愛你」，對話內容極度親密，還大膽裸露上半身親吻並合照留念。

前妻控訴，結婚多年來她辛苦賺錢供應一家生計，董男從未負擔過她出國的機票費用，卻為陳女全額支付商務艙機票，讓她萬分痛心，選擇在去年11月與董男離婚，主張董、陳兩人應為破壞其家庭賠償80萬元。

董男則辯稱，長達24年的婚姻曾經幸福美滿，妻子雖然擔負家庭經濟重責，但他當家庭主夫負責照顧兩個孩子、操持家務也不輕鬆，尤其他還要陪伴患有ADHD的子女，辛勞卻未受妻子重視，反而經常遭受老婆言語上的貶低，早已造成他心理創傷，甚至被診斷出憂鬱症並接受藥物治療。

董男說，由於對妻子身心排斥，兩人已有半年以上無性生活，他認識陳女後，以性愛麻痺自己，一開始還隱瞞婚姻事實，所幸坦白後未遭陳女遺棄，讓他有了重新生活的勇氣。去年11月老婆發現他外遇火速提出離婚，3天後他立刻與陳女結婚，覺得生活壓力輕鬆許多，原本願意一次性給付80萬元與前妻和解，前妻卻執意提告，想以訴訟方式確認他的婚外性行為，根本是毫無忌憚傷害他人。

法院審理後認為，董男與陳女合拍裸照、親密對話行為顯然超越社會通念界線，已達侵害配偶權且情節重大程度。審酌雙方資力、地位及加害程度，董男前妻年收入超過300萬元，董男則有近千萬身家等，判決他與陳女應連帶賠償董男前妻80萬元精神慰撫金。可再上訴。



