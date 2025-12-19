家庭代工毒咖啡包 找2少年販毒

李男以住宅掩護，將毒品原料卡西酮加工、分裝成市面流通的「毒品咖啡包」販售，警方查扣馬力歐包裝毒咖啡一千四百多包、半成品咖啡包三百多包。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

三十八歲李姓男子每天清晨騎車載就讀國小的孩子上學，返家後卻立刻反鎖房門、拒絕任何人靠近，不僅在社區大樓內設立毒咖啡包分裝基地，還吸收二名少年跑腿販毒，警方循線逮捕三人，並依涉毒品危害防制條例移送偵辦。

警方調查，李男與妻小承租大里區一處社區大樓居住，卻長期獨占其中一間房間，不僅上鎖，還禁止妻子開門查看，家人半年來只知道房內「整天開窗、電扇狂吹」，卻從未想過竟是毒品製作分裝現場。

刑事局中部打擊犯罪中心第六隊長詹明佳昨日說明案情指出，該隊日前接獲情資後，與台中市警局組成專案小組，歷經蒐證，發現李男以住宅掩護，將毒品原料卡西酮加工、分裝成市面流通的「毒品咖啡包」，交由吸收的二名少年對外販售。

警方查扣卡西酮原料、封膜機、磅秤、攪拌器等大量製毒與分裝器具。（記者陳金龍翻攝）

今年六月十一日清晨警方持搜索票上門查緝，趁他出門準備載小孩上學時，在樓梯間將他攔下，隨後進入屋內當場查獲馬力歐包裝毒咖啡一千四百四十八包、半成品咖啡包三百零三包，以及卡西酮原料、封膜機、磅秤、攪拌器等大量製毒與分裝器具，另起出Ｋ他命等毒品，初估市值逾百萬元。