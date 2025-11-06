家庭出遊釀悲劇！恆春小客車連環撞水泥車與機車 父傷重不治、7人送醫

【互傳媒／記者 范家豪／恆春 報導】 恆春鎮今（6）日下午發生一起嚴重車禍！一輛載有一家四口的租賃小客車行經恆公路與草埔路口時，疑未注意前方車況，猛烈追撞水泥預拌車後再衝撞停等紅燈的機車，現場一片凌亂，造成1人死亡、7人受傷的慘劇。

恆春分局表示，事故發生於下午4時許，肇事為李姓男子（36歲，88年次）駕駛租賃小客車，車上載有太太（85年次）及兩名年幼子女（皆110年次），沿恆公路北往南外快車道直行。不料行經草埔路口時，李男駕車不慎追撞前方同向盧姓男子（51年次）駕駛的水泥預拌車右後側，強大撞擊力使小客車失控，往右前方猛烈撞擊草埔路口停等紅燈的普重機車。

▲車禍瞬間機車與小客車皆被衝撞噴飛。（圖／恆春警分局）

該部機車由蔡姓男子（81年次）駕駛，載妻子（81年次）及兩名年幼子女（107、108年次），車禍瞬間機車與小客車皆被衝撞噴飛，碎片更波及旁側另一輛自小客車，導致前車身損毀。

▲現場一片凌亂，造成1人死亡、7人受傷的慘劇。（圖／恆春警分局）

李姓駕駛當場呈現OHCA（到院前無呼吸心跳），經送往恆春旅遊醫院搶救，仍於傍晚6時15分宣告不治；其妻與兩名子女均有手腳擦傷，意識清楚，目前留院觀察。機車騎士蔡男與妻子雙腳開放性骨折、意識清楚，送往恆春南門醫院急救後再轉長庚醫院治療；兩名孩童輕傷，已送恆春基督教醫院治療，所幸無生命危險。

警方指出，水泥預拌車駕駛盧男及機車駕駛蔡男經酒測均無酒精反應，全案共造成1死7傷（含3位成人與4名孩童），詳細肇事原因仍待進一步釐清。恆春分局呼籲，駕駛行車時務必注意前方狀況並保持安全距離，切勿疲勞駕駛或分心使用手機，遵守車速限制，才能避免憾事再度發生。