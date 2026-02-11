家庭功能弱化隱憂 芥菜種會「照顧者學校」呼應長照3.0培力社區「類家人」 啟動「五股助人網」 持續推展可複製的社區照顧模式

近年受到少子化、單身化及高齡化多重衝擊，傳統家庭結構與照顧功能逐漸弱化。衛生福利部政務次長呂建德日前受訪指出，社會亟需建立「類家人」角色與社區互助網絡，避免單一家庭獨自承擔沉重照顧壓力。對此，基督教芥菜種會以「照顧者學校」服務方針積極回應社會需要，推動照顧者賦能與在地助人者培力，為社區打造更具韌性的照顧支持系統。今（10日）舉辦「五股助人網」啟動記者會，將「照顧者學校」正式帶進五股，成為北部重要的實踐據點，讓照顧者不再孤軍奮戰。

芥菜種會李肇家執行長表示，面對家庭照顧責任集中、支援系統薄弱的社會現況，芥菜種會今年起全面整合兒少到長者的照顧服務，從家庭整體需求出發，藉由「照顧者學校」落實「裝備、實踐、差派」，打造能以照顧技能銜接服務現場的專業投入路徑，成為帶來收入的助人工作，同時培育社區需要者形成「安安」助人團隊，包括家庭訪視員、家庭陪伴員、支援照顧者及居家陪伴員等角色，成為社區中如同「類家人」般的陪伴者。芥菜種會結合社會企業以工「帶振」理念，將具備專業技能的照顧人力，差派到有需求的家庭、社區相關據點，或芥菜種會照顧據點「以樂家園」，使兒少、長者及有過渡性照顧需求者，都能在熟悉環境中獲得穩定陪伴。以此紓解照顧者的身心壓力、充實照顧人力不足的缺口，是當前照顧困境中最貼近需求的解方。

芥菜種會執行長李肇家(左一)與新北市政府高齡長期照顧處謝芷芹科長(右三)、社團法人台灣跑兒城鄉發展策略聯盟協會趙謨立理事長(右一)等人，共同掛上服務承諾，為脆弱家庭構築

芥菜種會「五股助人網」作為「照顧者學校」的北部實踐據點，也是芥菜種會成立的第一間失智據點，旨在回應傳統社區中日益嚴峻的照顧困境，針對五股地區的失智照顧壓力、老老照顧與脆弱家庭需求，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門。透過照顧者培力及「安安」助人團隊的深入陪伴，將鄰里力量凝聚成為有系統、具延續性的支持網絡，讓五股朝向更具照顧韌性的友善社區邁進。

芥菜種會執行長李肇家(右一)為五股助人網「樂福學堂」長者們掛學生證，給予愛的祝福。（芥菜種會提供）

在啟動儀式中，芥菜種會李肇家執行長偕同新北市政府高齡長期照顧處謝芷芹科長，以及合作夥伴社團法人台灣跑兒城鄉發展策略聯盟協會趙謨立理事長，象徵性地啟動五股助人網，宣告服務全面展開。隨後，李肇家執行長為「樂福學堂」長者們掛學生證，給予愛的祝福並象徵正式開課。在芥菜種會北區中心培育的「共學師」帶領下，長者們專注創作年畫，透過描繪與配色進行認知刺激與手眼協調訓練，照顧者也在溫馨年味中難得放鬆。一位照顧者分享：「平常都在忙著照顧先生，幾乎沒有喘息的機會。今天跟先生一起開心參與，我也覺得自己被支持了。」

芥菜種會「共學師」(右一)引導五股助人網「樂福學堂」長者描繪年畫迎新春。（芥菜種會提供）

隨著「五股助人網」展開運作，芥菜種會也將「照顧者學校」與「以樂家園」服務模式逐步複製至全台，如南投信義鄉「濁水溪助人網以樂家園」等地，持續拓展社區互助能量。此舉不僅呼應政務次長呂建德對家庭照顧功能弱化的關注，更以民間力量具體實踐「類家人」中介角色。芥菜種會呼籲大眾與企業共同關注照顧者困境，支持更多「安安」助人團隊走進家庭，成為鄰里間最即時的支援，陪伴照顧者看見力量、脆弱家庭重拾希望。更多詳情請至官網：https://lihi.cc/j7sAR，或撥打服務電話：02-7705-9292。