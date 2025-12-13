家庭婦幼關懷協會舉辦公益園遊會 所得捐三社福團體 另捐獎助學金及AED

羅文瑛理事長（左6）代表協會捐贈AED給五股百姓公 由副主委林慶同(右4）代表受贈。（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

由社團法人家庭婦幼關懷協會理事長羅文瑛所發起的「擁抱愛從心開始」公益園遊會，今（13）日上午在三重向日葵廣場舉辦，主辦單位不僅將園遊會全部所得捐給創世基金會、芥菜種育幼院和新北智障者家長協會等三個社福團體，還另捐2萬元給三重集美國小做為清寒獎助學金，以及一部AED給二重疏洪道微風運河旁的百姓公，做為在附近運動民眾緊急救援之用。

羅文瑛代表協會捐贈2萬元清寒獎助學金給集美國小 由主任陳冠宇（右2）代表受贈。（新北市社會局提供）

曾任三重女子獅子會第五屆會長和現任新北市警察志工大隊顧問的羅文瑛，在三重開設大福幼兒園，從事幼教35年，並創立三重市幼兒教保協會，當選創會理事長。在新北市推動公共托育政策後，羅文瑛又籌組成立社團法人家庭婦幼關懷協會，並擔任理事長，積極投入雙北嬰幼兒教育。

羅文瑛表示，這次公益園遊會是結合協會旗下七家公托，包含新北市保順、過田、興化、五興、新洲五家公托中心和台北市大直及永樂兩家公托家園一起合辦。同時感謝林沛瀅助產所支援子宮抹片車及恩主公醫院乳房篩檢車，為現場參與的婦女做免費篩檢；新北市理燙髮美容職業工會提供義剪，三重分局也派出哈雷車協助宣導防詐騙。公益園遊會全部所得將捐贈給創世基金會等三個社福團體。

公益園遊會提供婦女乳房攝影檢查。（新北市社會局提供）

新北市社會局副局長許秀能和市議員李翁月娥、彭佳芸等民代到場參與，許秀能表示，羅理事長不僅熱愛嬰幼兒教育，還承辦雙北多家公托中心和家園，聘用專業保育員為嬰幼兒提供優質的托育服務，減輕家長的照顧壓力。同時熱心社會公益，聽聞李翁議員為在二重疏洪道微風運河旁運動的民眾不時之需，立即以協會名義捐贈一部AED給百姓公廟。這次園遊會公益所得也全部捐作愛心，精神令人感佩。